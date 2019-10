Gnabry vuole il pallone del poker: ma Javi Martinez lo calcia in curva

Quattro goal per Serge Gnabry in Tottenham-Bayern Monaco: non ha però potuto portarsi a casa il pallone, calciato in curva da Javi Martinez.

Quattro goal in una sola partita non arrivano tutti i giorni, specialmente in : Serge Gnabry si è ritagliato la sua fetta di gloria a Londra durante il 2-7 inflitto dal al , conquistando la palma di migliore in campo per distacco.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Un poker maturato nella ripresa, tra il 53' e l'88': impresa a cui forse nemmeno lo stesso Gnabry credeva e che invece è stata realizzata al cospetto di un avversario non banale, in grado di sfiorare la vittoria della coppa dalle grandi orecchie nella passata stagione.

Tanti i festeggiamenti al termine dell'incontro: l'ex ha addirittura rischiato di essere azzoppato da Süle che si è scagliato - in maniera scherzosa ma decisa - con un tackle verso di lui.

Serge Gnabry wanted the match ball after he scored four.



No-one told Javi Martinez 😂 pic.twitter.com/YS067BrbPY — B/R Football (@brfootball) October 1, 2019

Come accade in casi del genere, chi realizza tre o più reti può portarsi a casa il pallone del match: questa era l'intenzione di Gnabry, che però ha dovuto fare i conti con Javi Martinez. Lo spagnolo, infatti, ha lanciato la sfera verso la curva bavarese nell'incredulità del compagno di squadra che voleva a tutti i costi il prezioso cimelio da mostrare un giorno a figli e nipotini.

A conclusione della magica serata londinese, i giocatori del Bayern hanno saltato insieme allo spicchio di tifosi assiepati al 'Tottenham Hotspur Stadium': chissà che qualcuno di buon cuore non abbia riconsegnato il pallone a Gnabry.