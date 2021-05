Gnabry a Goal: "A Euro 2020 vogliamo dare a Löw un bell'addio"

Dal suo arrivo al Bayern Monaco nel 2019, Serge Gnabry ha vissuto una rapida escalation che lo ha portato ad essere uno degli attaccanti migliori della Bundesliga e non solo, giocando sostanzialmente in ogni ruolo sul fronte offensivo, prevalentemente le fasce.

Nonostante i miglioramenti personali e un 2020 con sole vittorie, a Goal e SPOX l'ex Arsenal ha dichiarato di aver vissuto una stagione poco soddisfacente.

Il futuro è con Nagelsmann, già annunciato come nuovo allenatore: i due hanno già lavorato insieme nella stagione 2017/18.

Prima di pensare a Nagelsmann, il classe 1995 ex Arsenal ha un altro impegno: l'Europeo con la Germania. L'ultima competizione di Joachim Löw da allenatore della Mannschaft dopo 15 anni.

“Vogliamo dare un bell’addio al CT, tutti sanno cosa ha fatto per la nazionale. Cattive sensazioni? Non possiamo farci nulla, se non vincere. Se non avremo scivoloni come lo scorso marzo contro la Macedonia del Nord, il mood generale migliorerà”.