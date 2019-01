Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo miglior giocatore del 2018

Cristiano Ronaldo sarà premiato a Dubai ai Globe Soccer Awards come giocatore del 2018. Tra i tecnici trionfa Deschamps, Atlético miglior squadra.

Cristiano Ronaldo vince il suo primo premio individuale da giocatore della Juventus. Secondo le anticipazioni di 'Tuttosport', questa sera il portoghese sarà premiato come miglior calciatore del 2018 ai Globe Soccer Awards.

Il portoghese trionfa per la quinta volta, la terza consecutiva, dopo i premi ricevuti nel 2011, 2014, 2016 e 2017. Riceverà il trofeo all'interno del Madinat Jumeirah Hotel di Dubai, dove si trova in vacanza con la famiglia. Dopo aver visto sfumare il premio 'The Best' e il 'Pallone d'Oro', Ronaldo è riuscito a battere la concorrenza di due campioni del mondo come Griezmann e Mbappé e aggiudicarsi il primo premio individuale da quando gioca nella Juventus.

A premiarlo sarà Didier Deschamps, che sarà a sua volta premiato con il titolo di miglior allenatore del 2018: l'ex centrocampista ha condotto la Francia alla vittoria del Mondiale in Russia.

Tra le squadre a spuntarla è invece l'Atlético Madrid, che ha battuto la concorrenza dei concittadini del Real e del Liverpool, finaliste di Champions League. I Colchoneros hanno vinto la Supercoppa Europa e l'Europa League.

Tra gli altri premiati della serata, il miglior agente che sarà per l'ottava volta Jorge Mendes, e il miglior portiere del 2018, una vecchia conoscenza della Serie A come Alisson. Saranno premiati alla carriera il brasiliano Ronaldo e Fabio Capello.