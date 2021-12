Globe Soccer Awards 2021: data, candidati e dove vedere in TV e streaming

Come ogni dicembre è di nuovo tempo di Globe Soccer Awards, i riconoscimenti calcistici assegnati dal 2010 da Globe Soccer alle migliori stelle del mondo del calcio, nel prestigioso palcoscenico dell'EXPO 2020 di Dubai, negli Ermirati Arabi Uniti.

Tanti i premi in ballo, a chiusura di un 2021 storico, soprattutto per il calcio italiano, vista la vittoria della Nazionale di Roberto Mancini a EURO 2020: in questa pagina troverete tutte le informazioni utili sulla data della premiazione, i candidati e dove vederla in TV e streaming.

ORARIO GLOBE SOCCER AWARDS 2021

La cerimonia dei Globe Soccer Awards si terrà il 27 dicembre 2021 all'Al Wasl Plaza di Dubai, l'hub principale di EXPO 2020: l'inizio è previsto per le ore 20 locali, 17 italiane.

DOVE VEDERE GLOBE SOCCER AWARDS 2021 IN TV

E' possibile seguire la cerimonia dei Globe Soccer Awards 2021 in diretta TV sui canali Sky, e precisamente su Sky Sport 24 (canale 200 del satellite) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite).

DOVE VEDERE GLOBE SOCCER AWARDS 2021 IN STREAMING

I Globe Soccer Awards 2021 verranno trasmessi in diretta streaming su Sky Go: basterà scaricare l'app su dispositivo mobile, smartphone o tablet, o su PC, fisso o Notebook. Una volta eseguito l'accesso con le proprie credenziali Sky e aver attivato l'abbonamento, basterà selezionare l'evento.

CANDIDATI GLOBE SOCCER AWARDS 2021

Diversi gli italiani in lizza per un premio: Bonucci e Chiellini si contendono il "Best defender of the year", mentre Gianluigi Donnarumma è in corsa per il "Best goalkeeper of the year". Roberto Mancini rientra tra i candidati del "Best coach of the year" e la Nazionale figura per il "Best national team of the year".

L'articolo prosegue qui sotto

Esclusi, rispetto alla selezione iniziale, Federico Chiesa, Jorginho e Marco Verratti dal "Best men's player of the year", Antonio Conte e l'Inter.

BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR

Karim Benzema

Robert Lewandowski

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Mohamed Salah

BEST MEN'S CLUB OF THE YEAR

Al Ahly

Al Hilal

Atlético Madrid

Chelsea

Flamengo

Manchester City

BEST DEFENDER OF THE YEAR

Trent Alexander-Arnold

César Azpilicueta

Leonardo Bonucci

Giorgio Chiellini

Rúben Dias

Antonio Rüdiger

BEST GOALKEEPER OF THE YEAR

Thibaut Courtois

Edouard Mendy

Gianluigi Donnarumma

Emiliano Martínez

Manuel Neuer

BEST COACH OF THE YEAR

Didier Deschamps

Hansi Flick

Pep Guardiola

Roberto Mancini

Lionel Scaloni

Thomas Tuchel

BEST NATIONAL TEAM OF THE YEAR