Glik non è stato ammonito: il Giudice Sportivo rettifica i tabellini

Il comunicato del Giudice Sportivo 'corregge' i tabellini di Benevento-Juventus: Kamil Glik non è stato ammonito, per lui nessuno stato di diffida.

Tutti i tabellini, quello della Lega Calcio compreso, sabato sera al termine di - avevano riportato un dettaglio in maniera unanime: Kamil Glik ammonito.

Un vero e proprio errore, 'smascherato' dal comunicato del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea che non ha fatto alcun riferimento al centrale difensivo polacco che, qualora il giallo fosse stato confermato, sarebbe entrato nella lista dei diffidati in vista del prossimo turno di campionato.

Nessuna diffida invece per l'ex che quindi potrà giocare la sfida in programma domenica pomeriggio al 'Tardini' di senza la pressione derivante dal rischio di incappare in una squalifica in caso di ammonizione.

Altre squadre

E al fantacalcio cosa succede? Ovviamente, se Glik è stato schierato tra i titolari oppure è subentrato dalla panchina, dovrete provvedere a ricalcolare la giornata della vostra Lega per aggiornarla col nuovo punteggio: poiché anche mezzo punto può fare la differenza.