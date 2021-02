Glik e Tomiyasu, gli intoccabili della A: non hanno saltato nemmeno un minuto

Il centrale polacco del Benevento e il giapponese del Bologna sono gli unici giocatori ad aver giocato ogni minuto in stagione: 1890 su 1890.

In 21 giornate nel campionato più frenetico e compresso di sempre, il turnover ha ovviamente tenuto banco. Non tutti, però, sono stati soggetti a cambiamenti. Perché tutte le squadre hanno i loro intoccabili, alcuni però lo sono più di altri.

Escludendo i portieri, per i quali vale un discorso a parte, sono soltanto due i giocatori di movimento che non hanno mai saltato nemmeno un minuto di questo campionato. Entrambi sono difensori, entrambi in bassa classifica.

Il primo è un esperto centrale come Kamil Glik, perno del Benevento di Filippo Inzaghi, leader della difesa sannita e soprattutto degllo spogliatoio di un gruppo che dall'anno scorso pensa in grande. È un nuovo acquisto, ma la Serie A la conosce benissimo.

Il secondo, invece, è decisamente più giovane: Takehiro Tomiyasu, il giapponese del Bologna che Mihajlovic ha impiegato spesso sia da terzino destro che da centrale, in alcune occasioni anche a sinistra. Un vero e proprio jolly, classe 1998.

Entrambi sono arrivati a quota 1890 minuti su 1890. Entrambi, peraltro, sono in diffida: il primo ad essere ammonito rischia di cedere il passo all'altro. E curiosamente si sfideranno nella prossima giornata, nell'anticipo del venerdi.