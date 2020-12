Gli squalificati di Serie A: una giornata per Cuadrado e Keita

Juan Cuadrado e Keita Balde, espulsi nel turno infrasettimanale, salteranno la prossima giornata. Un turno di stop anche per Theo Hernandez.

Un turno di stop, come previsto e prevedibile. Nessuna decisione a sorpresa da parte del Giudice Sportivo: sia Juan Cuadrado che Keita Balde dovranno saltare unicamente la prossima giornata di campionato.

Cuadrado è stato espulso nei minuti iniziali del match contro la , Keita agli sgoccioli della gara persa in casa contro il . Sia il colombiano della che il senegalese della , dunque, non potranno scendere in campo domenica 3 gennaio, giorno in cui tornerà in campo la . Appuntamento a mercoledì 6, giorno dell'Epifania.

Squalificato per un turno anche Theo Hernandez, che ieri sera ha regalato la vittoria al sulla con una rete al 92': il terzino francese era diffidato, è stato ammonito e dunque non affronterà il al rientro dalla sosta.

Altre squadre

Squalificati per una giornata:

CUADRADO (Juventus)

KEITA (Sampdoria)

THEO HERNANDEZ (Milan)

TERZI ( )

BECAO ( )

BIRAGHI (Fiorentina)