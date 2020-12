Gli squalificati di Serie A: una giornata a Kessie, Lyanco e Marrone

Sono Franck Kessie, Lyanco e Luca Marrone gli unici giocatori squalificati dal Giudice Sportivo. L'ivoriano salta il big match contro la Lazio.

Nessuna sorpresa. Niente squalifiche per blasfemia, né stangate impreviste. Solo tre giocatori salteranno il prossimo turno, il quattordicesimo, a causa di un cartellino giallo di troppo: Franck Kessie, Lyanco e Luca Marrone.

Tutti e tre erano in diffida nel weekend e tutti e tre sono stati ammoniti. Ragion per cui saranno costretti a chiudere in anticipo il proprio 2020, se è vero che il turno infrasettimanale in programma tra domani e mercoledì segnerà di fatto la fine dell'annata calcistica italiana.

L'assenza di maggior rilievo è quella di Kessie, che dovrà guardare da fuori il big match tra e . Costringendo Pioli, già privo di Bennacer e con Tonali in dubbio a causa di un problema muscolare, a fare i salti mortali per reinventare il proprio centrocampo.

Dato da segnalare: tra sabato e ieri i direttori di gara di non hanno estratto alcun cartellino rosso, limitandosi unicamente a quello giallo. Un weekend particolarmente corretto.