Gli squalificati di Serie A: due giornate a Nandez, salta Fiorentina e Milan

Due turni di stop per Nandez dopo l'episodio accaduto nel finale di Cagliari-Benevento. Una giornata a Ismajli, Svanberg, Castrovilli e Goldaniga.

Nahitan Nandez non la passa liscia. Il centrocampista uruguaiano del è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo dopo l'episodio accaduto nel concitato finale della gara tra Cagliari e Benevento, tra il rosso diretto estratto dall'arbitro Abbattista e le successive proteste del calciatore.

L'ex Boca è stato punito, come si legge nella motivazione, "per avere, al 39° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto reiteratamente all'Arbitro espressioni irriguardose e provocatorie appoggiandogli una mano sul braccio successivamente al provvedimento di espulsione".

Nandez salterà dunque non soltanto la gara in programma domenica prossima contro la , ma anche quella successiva, che vedrà impegnato il Cagliari contro il nel posticipo di lunedì 18.

Il rientro in campo di Nandez è dunque in programma per domenica 24 gennaio, in casa del . Gara in cui l'uruguaiano rischierà nuovamente di fermarsi in caso di ulteriore sanzione: nel primo tempo contro il , infatti, aveva ricevuto anche la quarta ammonizione del proprio campionato, andando automaticamente in diffida.

Altre squadre

L'elenco completo degli squalificati

DUE GIORNATE

Nandez (Cagliari)

UNA GIORNATA

Ismajli ( )

Svanberg ( )

Castrovilli (Fiorentina)

Goldaniga (Genoa)