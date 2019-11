Gli Iron Maiden e il West Ham si uniscono: nasce una maglia speciale

Steve Harris, bassista e fondatore della band metal, ha collaborato con Zabaleta per una speciale casacca che unisce i due mondi.

Se sei un cantante o un attore inglese, difficilmente non hai una spassionata passione per una squadra di Premier League. Decine di volti del grande schermo e leggende del palco si esaltano per , e ovviamente , una delle squadre più amate in tal senso. Chiedere agli Iron Maiden .

La band metal britannica, nata nel 1975 per mano del bassista Steve Harris , ha un grande legame con il West Ham, sopratutto il suo membro fondatore. Dunque, in occasione del Black Friday, il 63enne artista londinese ha deciso di creare una divisa degli Hammers coni loghi degli Iron Maiden.

L'idea è nata tramite una collaborazione tra Zabaleta, terzino del West Ham, e lo stesso Harris. Maglia sold out in poche ore, quella che vedeva la scritta Iron Maiden in bella vista, con il logo modificato in una chitarra e un martello che si incrociano invece dei canonici due martelli.

Il nome della divisa? Non poteva che essere Die With Your Boots On, dal nome del brano presente nell'album Piece of Mind, il quale contiene uno dei brani metal più importanti del decennio e della storia metal, ovvero The Trooper, giudicata come uno dei simboli assoluti della band.

Steve Harris confessa:

"Quando sono sul palco e tra il pubblico noto qualcuno che indossa qualcosa del West Ham, mi viene la pelle d’oca".

Luogo comune vuole che gli amanti del metal odino il calcio in ogni sua forma. L'assalto al negozio degli Iron Maiden per far propria la maglia in stile West Ham, però, ribalta la questione.