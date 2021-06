Gli esterni della Juve cambiano numero di maglia: Danilo sceglie il 6, Cuadrado l'11

Lo store ufficiale della Juve "annuncia" i nuovi numeri di maglia dei due esterni: l'ex City lascia il 13 e passa al 6. Il colombiano indosserà l'11.

La prossima stagione in casa Juventus si preannuncia ricca di cambiamenti. Non solo negli uomini, vedasi ritorno in panchina di Massimiliano Allegri al posto di Andrea Pirlo, ma anche nei "numeri".

Cuadrado e Danilo , infatti, vestiranno un nuovo numero di maglia nella stagione 2021-2022 : lo "spoiler" è stato gentilmente offerto dallo store ufficiale della 'Vecchia Signora'. L'esterno colombiano, protagonista di un'annata straordinaria nonostante le difficoltà della truppa zebrata, abbadona il numero 16 dopo tre stagioni per indossare la casacca numero 11 , liberata la scorsa estate dal partente Douglas Costa.

L'11 sarà il terzo numero indossato dal laterale autore di 11 assist in 30 apparizioni in Serie A : nel suo primo anno in bianconero - datato 2015-16 - ha vestito la maglia numero 16, appunto, prima di passare al 7 dalla stagione successiva. Binomio gioco forza interrotto dallo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo che "costrinse" Cuadrado a cedere la numero 7 per tornare nuovamente al 16, vestito per altri tre campionati.

Confermato lo switch anche per Danilo che si prepara ad affrontare il suo terzo anno da juventino con la maglia numero 6 , dopo aver disputato i primi due con il 13. Il terzino verdeoro, capace di orbitare su entrambe le fasce e all'occorrenza anche come centrale di centrocampo, opta per un numero 'pesante' e dalla grande storicità in casa Juve. Il numero di Gaetano Scirea , vestito in tempi più recenti da Paul Pogba e per ultimo in ordine cronologico e da Sami Khedira .

La Juve e i suoi esterni, dunque, si rifanno il look. Un nuovo numero sulle spalle di due colonne portanti della formazione torinese.