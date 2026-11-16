Gli esami di Cambiaghi dopo l'infortunio in Nazionale: quando torna, i tempi di recupero, la situazione verso Bologna-Udinese

Cambiaghi ha riportato un problema a una caviglia proprio durante la gara di giovedì scorso contro i francesi, nella quale ha fatto il bello e il cattivo tempo con un assist e un rigore guadagnato.
Ma per quanto dovrà rimanere a riposo l'ex giocatore di Atalanta ed Empoli? La sua situazione a pochi giorni dal ritorno del campionato.
GLI ESAMI DI CAMBIAGHI
Cambiaghi, intanto, una volta tornato a Bologna ha svolto gli accertamenti del caso per comprendere l'effettiva entità del problema alla caviglia rimediato contro la Francia.
Al termine degli esami, il Bologna ne ha annunciato l'esito con un comunicato sul proprio sito ufficiale:
"Rientrato a Bologna Nicolò Cambiaghi dopo gli impegni con la Nazionale italiana: in seguito al trauma riportato, svolgerà qualche giorno di terapie e allenamento differenziato e sarà rivalutato nel corso della settimana".
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I TEMPI DI RECUPERO
Cambiaghi, come confermato dal Bologna, non potrà tornare immediatamente in gruppo agli ordini di Palladino. Inizialmente dovrà svolgere terapie e un lavoro differenziato e solamente in seguito si potrà avere un quadro ancora più chiaro della sua situazione.
Tra qualche giorno, dopo che sarà stato rivalutato, si comprenderà dunque se Cambiaghi potrà essere a disposizione o meno del proprio allenatore per la prossima partita di campionato del Bologna: quella del Dall'Ara contro l'Udinese, gara in programma domenica 22 novembre alle 15.
QUANDO TORNA CAMBIAGHI
Allo stato attuale delle cose, la presenza di Cambiaghi per Bologna-Udinese è da considerarsi in forte dubbio: come detto, solamente nel corso della settimana si capirà con maggiore certezza se l'esterno recupererà oppure no.
Nel caso non riesca a tornare in campo in tempo, il mirino di Cambiaghi si sposterà sulla partita successiva, che vedrà il Bologna scendere in campo in casa del Venezia venerdì 27 novembre.
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