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Cambiaghi ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Gli esami di Cambiaghi dopo l'infortunio in Nazionale: quando torna, i tempi di recupero, la situazione verso Bologna-Udinese

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Nicolò Cambiaghi si è fermato sul più bello. Dopo la prestazione da migliore in campo - assieme a Pio Esposito - contro la Francia, l'esterno del Bologna si è infortunato ed è stato costretto a saltare l'ultima sfida del girone di Nations League, poi persa dall'Italia in Belgio.

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Cambiaghi ha riportato un problema a una caviglia proprio durante la gara di giovedì scorso contro i francesi, nella quale ha fatto il bello e il cattivo tempo con un assist e un rigore guadagnato.

Ma per quanto dovrà rimanere a riposo l'ex giocatore di Atalanta ed Empoli? La sua situazione a pochi giorni dal ritorno del campionato.

GLI ESAMI DI CAMBIAGHI

Cambiaghi, intanto, una volta tornato a Bologna ha svolto gli accertamenti del caso per comprendere l'effettiva entità del problema alla caviglia rimediato contro la Francia.

Al termine degli esami, il Bologna ne ha annunciato l'esito con un comunicato sul proprio sito ufficiale:

"Rientrato a Bologna Nicolò Cambiaghi dopo gli impegni con la Nazionale italiana: in seguito al trauma riportato, svolgerà qualche giorno di terapie e allenamento differenziato e sarà rivalutato nel corso della settimana".

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I TEMPI DI RECUPERO

Cambiaghi, come confermato dal Bologna, non potrà tornare immediatamente in gruppo agli ordini di Palladino. Inizialmente dovrà svolgere terapie e un lavoro differenziato e solamente in seguito si potrà avere un quadro ancora più chiaro della sua situazione.

Tra qualche giorno, dopo che sarà stato rivalutato, si comprenderà dunque se Cambiaghi potrà essere a disposizione o meno del proprio allenatore per la prossima partita di campionato del Bologna: quella del Dall'Ara contro l'Udinese, gara in programma domenica 22 novembre alle 15.

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QUANDO TORNA CAMBIAGHI

Allo stato attuale delle cose, la presenza di Cambiaghi per Bologna-Udinese è da considerarsi in forte dubbio: come detto, solamente nel corso della settimana si capirà con maggiore certezza se l'esterno recupererà oppure no.

Nel caso non riesca a tornare in campo in tempo, il mirino di Cambiaghi si sposterà sulla partita successiva, che vedrà il Bologna scendere in campo in casa del Venezia venerdì 27 novembre.

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Scritto daStefano Silvestri

Contributor

📝 Bio: giornalista pubblicista classe 1987, vicentino, laureato nel 2010 in Scienze della Comunicazione e nel 2012 in Editoria e Giornalismo. Proprio nel 2012 sono stato accolto nella famiglia di GOAL, ricevendo l'opportunità di trasformare la grande passione che da sempre mi pervade, ovvero il calcio con il suo racconto scritto, in una professione.

Scrivere di pallone, per me, significa provare sempre a unire competenza, precisione e creatività. Aiutare chi legge a capire, fornire uno spunto di analisi e approfondimento, ma anche raccontare emozioni e svelare storie nascoste: questa è la mission che da sempre alimenta il mio spirito giornalistico.

Sono appassionatissimo di calcio sudamericano, e in particolare della magia esotica e lontana del futebol brasiliano. L'altra mia grande passione è il calcio di un tempo, specialmente degli anni 90: emozioni mai perdute nonostante le primavere che passano, e che riportano indietro a un'infanzia e a un'adolescenza fatta di pane e pallone.

 

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