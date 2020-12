Gli arbitri cercano nuove leve, Rocchi: "Senso di appartenenza, rispetto delle regole e decidere"

Orsato, rappresentante degli arbitri e direttore di gara numero uno del 2020, ha presentato il corso per i giovani.

Si chiude il 2020, inizia la campagna di comunicazione per il reclutamento di nuovi arbitri. L'Associazione italiana dei fischietti ha infatti cominciato la ricerca di direttori di gara che possano rendersi protagonisti dal 2021 e farsi un nome in prima e a livello internazionale poi.

Testimonial della campagna per divenire arbitro Gianluca Rocchi nonchè Daniele Orsato, tutt'ora in attività e rappresentante degli arbitri, eletto miglior fischietto al mondo dall'IFFHS (International Federation of Football History and Statistics).

Rocchi ha presentato così il corso per divenire arbitri:

Altre squadre

"Senso di appartenenza, rispetto delle regole e decidere. Tutto questo, divertendosi, su un campo da calcio. Questo è essere Arbitro".

L'appello per la carriera da direttore di gara al via nel 2021 è rivolto a ragazze e ragazzi dai 15 ai 35 anni, cittadini della Comunità europea, con documento d'identità valido, nonchè i cittadini extracomunitari, dotati anche di regolare permesso di soggiorno.

Il corso per diventare arbitri è di fatto interamente grauito ed organizzato dalle varie sezioni, 207, in giro per l'Italia: dopo il superamento della prova d'ammissione, sul regolamento del gioco e preparazione atletica, via all'attività dalla categoria 'Giovanissimi', affiancati da un tutor pronto ad introdurli alle direzioni delle partite e allo svolgimento di tutte le mansioni del direttore di gara.