Gladbach-Roma, Fonseca con gli uomini contati: Zaniolo e Dzeko ancora titolari

La Roma è chiamata alla trasferta di Gladbach per proseguire il suo cammino in Europa League, Fonseca è senza ricambi: dentro ancora Dzeko e Zaniolo.

La trasferta di della di questa sera al ' Park' si appresta ad essere complicata: Fonseca si ritrova ad affrontare il Borussia Moenchengladbach, primo in classifica in , con una coperta cortissima per cui dovrà chiedere uno sforzo ai soliti noti.

L'avventura di Fonseca sulla panchina della Roma sta proseguendo nel migliore dei modi e con i 9 punti nelle ultime 3 partite di i giallorossi hanno agguantato il terzo posto, dietro ad e . La crescita dei giallorossi non è avvenuta solamente a livello di risultati, ma sono state le prestazioni in campo a convincere sempre di più. Il tecnico lusitano è riuscito a trovare il ruolo più congeniale per Zaniolo che è stato l'autentico trascinatore della compagine capitolina.

Anche in Europa League il centrocampista classe '99 ha contribuito alla causa romanista con due reti in tre partite e questa sera in è chiamato ad un ulteriore sforzo dall'allenatore portoghese. L'altro protagonista dei recenti risultati dei giallorossi è Edin Dzeko: il capitano della Roma, che in estate sembrava ormai partente, è diventato il leader tecnico ed emotivo che tutti si aspettavano e i 6 goal segnati fin qui sono il giusto riconoscimento per l'impegno del bosniaco.

Contro il 'Gladbach', sorprendentemente in vetta alla Bundesliga, Dzeko ha anche uno score positivo di 3 reti nelle cinque partite giocate in germania con la maglia del . Dai lupi della Bassa Sassonia alla 'Lupa' la carriera di Dzeko sta ritrovando la continuità realizzativa del suo periodo tedesco e Fonseca non può più fare a meno del bomber bosniaco per l'attacco giallorosso. Dietro di lui agirà il trio composto da Kluivert, Zaniolo e Perotti.

Le chiavi del centrocampo della Roma saranno affidate nuovamente a Veretout e Mancini. Proprio l'ex giocatore dell' è stato reinventato centrocampista in pianta stabile da Fonseca con ottimi risultati. A guidare la difesa giallorossa ci saranno Fazio e Smalling, con il difensore inglese che è stato protagonista della clamorosa svista arbitrale sul rigore che ha regalato il pareggio in extremis al Borussia nella partita di andata.

Le probabili formazioni:

MONCHENGLADBACH (4-3-3): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Neuhaus, Kramer, Zakaria; Stindl, Thuram, Hermann

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko