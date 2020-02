Giuseppe Rossi torna a giocare negli USA: ha firmato col Real Salt Lake

Giuseppe Rossi, senza squadra dall'estate del 2018, torna a giocare negli Stati Uniti. L'attaccante ha firmato col Real Salt Lake.

Giuseppe Rossi torna a giocare. Lo sfortunatissimo attaccante italo-americano, vittima di una lunga serie di infortunio e fermato anche da una squalifica per doping, ha finalmente trovato squadra.

Ad annunciare di avere messo sotto contratto Pepito è il , squadra della Major League Soccer. Rossi era fermo ormai dall'estate 2018 dopo la fine della sua breve e non troppo fortunata esperienza al .

L'attaccante, che in carriera ha vestito anche le maglie di , , e però non si è mai arreso. Ora la grande occasione, a 33 anni appena compiuti, è davvero arrivata.

Il Real Salt Lake ha testato Rossi con allenamenti, visite mediche e uno spezzone in amichevole. Abbastanza per convincersi che Pepito is back.