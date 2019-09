Giuseppe Rossi spera: "Voglio e posso ancora giocare in Serie A"

Giuseppe Rossi parla ai microfoni di 'Sky Sport' e fa capire di essere pronto per una chiamata: "Mi arrabbio perché ho voglia di dimostrare tanto".

Giuseppe Rossi è rimasto svincolato ormai da quasi due anni, dopo l'esperienza al e le accuse di doping cadute poi nel gennaio del 2018. Adesso è senza squadra, ma si allena ancora e spera in una chiamata importante per tornare in pista.

'Pepito' si allena in New Jersey e lavora nel suo ristorante, il “Piazza 22”, dal quale parla ai microfoni di 'Sky Sport' raccontando il suo stato d'animo attuale. La sua è una risposta alla gente che non crede più in lui.

"Non sono finito, anzi, mi viene mal di testa e mi arrabbio perché ho voglia di dimostrare a questa gente che Pepito può tornare ai livelli che tutti conoscono e che vuole e può ancora giocare in ".

Rossi ha anche tempo, ad un giorno da - , per ripercorrere i suoi ricordi legati a questa speciale partita.