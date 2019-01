Giuseppe Rossi si allena con il Manchester United, è ufficiale: "Ma non firmerà per noi"

Adesso è ufficiale, Giuseppe Rossi si allenerà con il Manchester United, squadra nella quale ha già militato nella stagione 2004-2005 e nella stagione 2005-2006 collezionando 14 presenze e 4 goal.

Al contempo però il manager dei Red Devils Solskjaer ha voluto sottolineare come non ci sarà alcuna possibilità che il giocatore possa firmare con il club inglese.

Ole has confirmed former #MUFC striker @GiuseppeRossi22 is training at the club to build his fitness.