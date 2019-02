Giuseppe Rossi riparte dagli Stati Uniti: in prova con i Los Angeles FC

Giuseppe Rossi, dopo essersi allenato con il Manchester United, ha cominciato un periodo di prova ai Los Angeles FC. Lo conferma Bob Bradley.

Il ritorno di Giuseppe Rossi al calcio giocato sta per concretizzarsi in realtà, anche se l'attaccante italiano dovrà aspettare ancora un altro po'. L'ex Fiorentina è volato negli Stati Uniti, dove ha cominciato un periodo di prova con i Los Angeles FC, come vi avevamo raccontato due giorni fa.

Adesso arriva la conferma dallo stesso allenatore dei LAFC, ovvero Bob Bradley, padre di Michael, ex giocatore della Roma. Le sue parole, come riporta il 'Los Angeles Times', sono di piena apertura per Giuseppe Rossi.

"Abbiamo parlato al telefono, vuola capire bene cosa fare nel suo nuovo capitolo di carriera. L'unico modo per capire questa cosa e per testare la sua condizione fisica, è quella di vederlo qui, di farlo allenare e di vedere come si integra. Anche se lui avrà voglia di giocare per noi".

Adesso quindi dipende tutto, o quasi, da Giuseppe Rossi. Se la condizione fisica reggerà e lui avrà voglia di mettersi in discussione, l'attaccante italiano sarà un nuovo giocatore dei LAFC.