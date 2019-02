Giuseppe Rossi può tornare negli USA: c'è il Los Angeles FC

Giuseppe Rossi torna alle origini. L'attaccante italo-americano, secondo quanto riporta 'The Athletic', potrebbe ripartire col Los Angeles FC.

Pepito, svincolato dallo scorso giugno dopo la breve e non troppo fortunata esperienza col Genoa, avrebbe quindi deciso di ripartire dagli USA dove peraltro è nato e cresciuto.

Rossi, 32 anni appena compiuti, ha aspettato a lungo una chiamata dall'Europa che però non è arrivata così, dopo essersi allenato per qualche settimana al centro del Manchester United, potrebbe finire in prova a Los Angeles dove si profilerebbe un interessante Derby con i Galaxy guidati da Ibrahimovic.

Per sources , Giuseppe Rossi is indeed headed to Los Angeles.



But contrary to reports I'm hearing Rossi is set to trial with #LAFC.



Former Italian international has trained recently with #ManUtd and last summer with #RBNY. Looked sharp with the MLS club.



Intriguing trialist.