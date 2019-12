Giuseppe Rossi e le sue ginocchia: "Parlo con loro, dico che sono i miei amori"

Giuseppe Rossi ha parlato dei suoi problemi di infortuni e di Lukaku, con cui si è allenato allo United: "Sembra abbia 40 anni per quel che ha fatto".

Giuseppe Rossi cerca una squadra e ha voglia di tornare a giocare presto. Si era parlato di un possibile interessamento del , ma intanto l'attaccante di origini statunitensi è ancora senza squadra e si allena con il .

'Pepito' ha raccontato al 'Corriere della Sera' il suo momento di difficoltà dopo il fallimento dell'esperienza con il nel 2018 e soprattutto il processo per le accuse di doping, chiusosi con una sola nota di biasimo.

"Vivo un momento difficile, dopo l’esperienza a Genova fui costretto ad affrontare il problema del doping. Il processo si protrasse per molto tempo e scemarono le trattative che si erano aperte. Ho pensato: 'Perché capitano tutte a me?'. Non capisco come non faccia parte di una squadra, penso di essere bravino a giocare a calcio. Ho recuperato fisicamente e mentalmente, sono pronto a tornare il Pepito di prima".

La sua carriera è stata pesantemente condizionata dai continui problemi fisici, soprattutto alle ginocchia. Con le quali Rossi ha un rapporto piuttosto particolare.

"Alcune volte parlo con loro. Dico che sono i miei amori e voglio loro molto bene. Non penso mai che mi abbiano tradito. Ci sono delle situazioni che accadono e non si possono fermare. Insieme abbiamo fatto tanti gol e tante belle giocate. Sono certo che ci ripeteremo, che ne faremo ancora".

Negli scorsi mesi Rossi si è anche allenato con il , insieme a Romelu Lukaku. Il classe 1987 ha parlato del suo rapporto con l'attaccante attualmente in forza all' , lodando i suoi numeri.

"Fu una delle prime persone che venne a salutarmi. Parla italiano, abbiamo chiacchierato molto. Per quello che ha fatto in Nazionale e nei club sembra che abbia 40 anni, invece ne ha 26. E può ancora crescere moltissimo. Aveva l’ansia di dimostrare di essere lui il vero 9 della squadra, non Rashford".

Nei primi tempi allo United invece, quando era a tutti gli effetti un giocatore, l'attaccante italiano giocava vicino a Cristiano Ronaldo e ha riconosciuto la sua etica del lavoro.