Giuseppe Rossi dimentica l'incubo doping: "Storia assurda, aspetto una chiamata"

Un talento infinito e una carriera travagliata da mille infortuni: Giuseppe Rossi mette alle spalle anche l'incubo doping dopo la nota di biasimo da parte del Tribunale Nazionale e si dichiara pronto a tornare nel calcio che conta.

Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', 'Pepito' ha commentato la vicenda del 12 maggio 2018, quando fu trovato positivo al dorzolamide durante un controllo effettuato al termine di - , per poi essere scagionato:

L'appello di Giuseppe Rossi alle squadre che vorranno puntare ancora sul suo talento:

L'ex si è allenato ultimamente nel di Lukaku e Sanchez, poi passati all' in estate:

"Lukaku fa reparto da solo, gioca per la squadra. Ma se Conte l’ha preteso il perché è nel curriculum di Romelu: fa goal, lo fa in ogni modo, sa fare tutto. L’ho conosciuto, è un ragazzo splendido, con me parlava in italiano. Sanchez? È forte ma non lo scopro io. A Manchester gli ho ricordato che al andò grazie a me. Dovevano prendere me, nel 2011, Poi il rifiutò l’offerta, non vollero cedermi. Così andarono su di lui. Conte? All’inizio del suo ciclo in Nazionale io ero infortunato, lui venne a Firenze a parlare di me con Montella. Mi avrebbe aspettato".