Attaccante scaltro, generoso, rapido e letale in area di rigore, Giuseppe Galderisi è stato un'icona del calcio italiano degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta del secolo scorso. Dopo gli esordi da enfant prodige con la Juventus di Giovanni Trapattoni, che lo hanno catapultato ad alti livelli in Serie A, e con cui ha vinto due Scudetti e una Coppa Italia, si è consacrato nella sua pienezza calcistica con il Verona di Osvaldo Bagnoli.

'Nanu', con la sua statura minuta (un metro e 70 centimetri per 69 chilogrammi), in gialloblù ha formato un invidiabile tandem d'attacco con Preben Larsen Elkjaer, scrivendo pagine indelebili nell'anno dello storico Scudetto 1984/85. Parallelamente diventa protagonista anche in Nazionale, vestendo la maglia azzurra dell'Under 21 e della Rappresentativa maggiore, con la quale ha disputato i Mondiali del 1986.

Poi le difficoltà con il Milan e la Lazio, causate anche dai tanti infortuni, e una carriera che sembra già al declino. Approdato al Padova, invece, Galderisi lentamente rinasce, trascinando a 31 anni i biancoscudati in Serie A nel 1994.

Amato per le sue qualità umane in tutte le piazze in cui ha giocato, nel 1996 decide di lasciare l'Italia per chiudere la carriera negli Stati Uniti con New England Revolution e Tampa Bay. Dopo il ritiro è diventato allenatore, ha girato la penisola, facendo anche un'esperienza in Portogallo con l'Olhanense.

GLI SCUDETTI CON LA JUVE DEL TRAP

Nato a Salerno il 22 marzo 1963, Galderisi si innamora presto del calcio fin da quando è ancora un bambino.

"Giocavo con le figurine - ha raccontato nel 2012 al 'Caffè dello Sport' di 'Radioattività' -, mi divertivo con tutto quello che era calcio. Palleggiavo da solo per ore e ore davanti a un portone sottocasa, tutte cose che adesso non si fanno più".

La famiglia si trasferisce quando lui ha pochi anni a Trecasali, in Provincia di Parma, e lì il futuro attaccante inizia a giocare a calcio nel campetto dell'oratorio.

"Si pregava, si faceva dottrina e si giocava - racconterà nel 2020 in un'intervista a 'Il Gazzettino' - se non pregavi, non giocavi. I miei compagni di allora sono rimasti miei amici".

La prima vera squadra di Giuseppe è il Vietri-Raito di Salerno, dove milita negli anni delle scuole medie, ma a 13 anni arriva già una svolta importante per la sua carriera: Galderisi è infatti preso dalla Juventus. Il ragazzo campano inizia la trafila nel Settore giovanile bianconero, dove gli viene subito attribuito il soprannome di 'Nanu', che porterà per sempre con sé.

"Sono molto legato al soprannome 'Nanu', per tanti motivi. - spiega - Primo perché se qualcuno mi chiama Giuseppe per strada io non mi giro. Mi piace molto e mi ha accompagnato tutta la vita".

"Mi è stato dato a Villar Perosa - rivela -. La storia è questa: il vero 'Nanu' non ero io, ma Francesco Della Monica, un ragazzo che giocava nel Vietri-Raito ed era un vero fenomeno. Due anni prima di me era andato alla Juventus, facendo cose straordinarie. Quando sono arrivato io, dopo un provino con Vyvpálek in un campetto vicino al mare, fui invitato con altri cinque ragazzi a giocare una partita di prova a Torino".

"Feci la prova e mi presero assieme ad altri due ragazzi, uno era Marco Pecoraro, che sarebbe finito all'Inter, l'altro Sergio Mari. Io restai alla Juventus e nel convitto dove vivevo tutti avevano il ricordo di 'Nanu' Della Monica. Sono arrivato io che ero più o meno alto uguale, con la faccia da furbino, bravo tecnicamente - ma lui lo era molto più di me - e allora mi hanno pasasto questo nomignolo che io mi sono portato con molto orgoglio dietro e non ne posso fare a meno".

'Nanu' però con la maglia bianconera sulle spalle si dimostra un enfant prodige.

"Stavo a Villar Perosa con altri 45 ragazzi, si viveva come in un collegio: scuola, studio, allenamento. Così per quattro anni nei quali ho avuto una crescita incredibile. Ogni sabato veniva la Juve in ritiro, potevamo stare accanto ai campioni delle figurine".

"Sono esploso giovane - ricorda -, dato che già a 15 anni mi allenavo con gente come Zoff e Gentile. Ricordo che in allenamento palleggiavo spesso con Furino: avevo più paura di palleggiare con lui che di giocare davanti a 60 mila persone...".

Galderisi ha un tiro secco e preciso e con la sua mobilità e rapidità di movimento dimostra di poter giocare sia da prima punta che sulla fascia. La società torinese crede in lui, tanto che nella stagione 1980/81 Trapattoni lo fa esordire in Serie A. Il debutto è datato 9 novembre 1980, quando a 17 anni subentra a Marocchino al 60'. I bianconeri sono impegnati al Curi contro il Perugia, in una gara che terminerà 0-0.

In quel match 'Nanu', che a fine anno è portato per quattro volte in panchina dal Trap, non riesce tuttavia a incidere, anche se quell'unica apparizione gli vale il primo Scudetto in carriera. Già qualche mese prima, peraltro, il 20 agosto, aveva disputato altri 30 minuti in Coppa Italia contro l'Udinese nel suo esordio assoluto fra i grandi.

Ma 'Nanu' ci mette poco a dimostrare che la fiducia nei suoi confronti era stata ben riposta: nella stagione seguente, a 18-19 anni, esplode, e con 6 reti in 16 presenze, tutte in campionato, contribuisce in maniera importante al secondo Scudetto consecutivo conquistato dalla Vecchia Signora.

Il primo goal in campionato non si scorda mai, ed è datato 3 gennaio 1982. Trapattoni, a corto di attaccanti, visto il forfait di Bettega e la squalifica inflitta a Rossi per lo scandalo del Totonero, non esita a lanciare la giovane punta, subentrata al 32' al posto di Tardelli, in tandem con Virdis. E al 52' 'Nanu' lo ripaga con la rete della vittoria al Comunale sull'Udinese.

Osti di testa impegna severamente Borin, sulla respinta è rapidissimo Galderisi a ribadire in rete da due passi. Per tanti è nato ufficialmente il 'Nuovo Paolo Rossi'.

"Sapevo che avrei trovato spazio - dirà 'Nanu' a 'Radioattività' - ma non mi aspettavo una partita così. Trapattoni e i miei compagni mi stimavano moltissimo, io ero un po' sfacciato perché volevo diventare il più forte centravanti al Mondo. Mi ricordo che ad un certo punto Tardelli si fece male, Trapattoni si girò verso di me e disse: 'Nanu scaldati'. Vincemmo quella partita e quel campionato anche grazie ai miei goal. Sognavo che avrei segnato".

Due settimane dopo, Galderisi, che in Primavera agiva da trequartista dietro le punte, realizza una doppietta al Comunale contro il Catanzaro (4-1 per la Vecchia Signora), poi il 14 febbraio, sempre in casa, affonda il Milan con una tripletta (3-2 per la squadra di Trapattoni).

"Stavo andando a Viareggio con la Primavera, - ricorderà - per disputare il torneo di Carnevale. Arrivato in Toscana mi telefona Trapattoni, che mi dice di prendere il primo treno e tornare a Torino, perché l’indomani avrei giocato titolare. Quei tre goal furono uno dei momenti più belli della mia vita. Ma quanti calci nel sedere dal Trap! Mi controllava in tutto, che cosa mangiavo, se fumavo o meno. Lo faceva per il mio bene e per me è stato uno dei punti di riferimento più importanti della mia carriera".

Le sue prestazioni stupiscono anche lo stesso Boniperti, che per lui pronuncia una frase che passerà alla storia:

"Questo Galderisi fa goal come Zoff para".

Anche se di goal, da lì in avanti, 'Nanu' in bianconero non ne farà più tanti, l'imprinting rimase e l'attaccante, dopo aver lasciato la Juventus nel 1983, al termine di una stagione che porta in bacheca la Coppa Italia e l'esordio in Coppa dei Campioni (contro i danesi dell'Hvidovre IF, il 29 settembre 1982) ma in cui trova poco spazio, chiuso dai tanti campioni che giocano con i piemontesi (14 presenze e un goal pesante in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter), troverà la sua consacrazione nel Verona.

LA CONSACRAZIONE COL VERONA

È proprio la squadra guidata da Osvaldo Bagnoli, sconfitta in finale di Coppa Italia dai bianconeri, ad aggiudicarsi le prestazioni di Galderisi a partire dal 1983/84. 'Nanu', suo malgrado, per giocare lascia la Juventus con un bilancio di 8 goal in 34 presenze complessive, e fa le valigie per trasferirsi nella città di Romeo e Giulietta nell'ambito di una grossa operazione di calciomercato fra le due società.

"Ci rimasi male - ammetterà -, della Juventus mi resta comunque un bel ricordo, ma forse è stata la mia fortuna quella partenza. Ero chiuso da troppi campioni, avevo bisogno di libertà e soprattutto di giocare. Ma la Juventus è stato lo spaccato della mia vita. Quello stare insieme, quella disciplina, quella voglia di essere sempre i migliori, quella fame di voler sempre vincere. Solo chi è stato dentro può rendersi conto di cosa sia la Juventus, perché la Juventus non si può raccontare, la si deve vivere".

I bianconeri si assicurano infatti il trentenne centravanti Domenico Penzo per 800 milioni di Lire più la comproprietà di Storgato e, appunto, Galderisi.

"Ricordo che dopo il primo giorno di ritiro il mister prese un foglio e cominciò a scrivere la formazione. Arrivato agli attaccanti, scrisse 'Jordan e Iorio'. Io ero fuori. Allora presi subito il telefono e chiamai Boniperti: 'Presidente, mi faccia andare via, voglio andare ad Avellino, dove sono sicuro che giocherò!' E lui mi disse: 'No, tu rimani lì, sono convinto che Verona sarà la tua piazza'. E infatti le cose andarono bene".

Nella sua prima stagione in gialloblù, 'Nanu' segna 13 goal in 43 presenze fra Serie A (7 reti in 29 gare), Coppa Italia (3 in 10 presenze) e Coppa UEFA (altri 3 centri in 4 partite). Fra le marcature più belle c'è senza dubbio la doppietta al Marakana di Belgrado contro la Stella Rossa, due reti che consentono ai veronesi di qualificarsi al Secondo Turno del torneo ed eliminare la squadra jugolava.

Ma il capolavoro per il Verona e per Galderisi arriva l'anno seguente, quando, ceduto Iorio alla Roma, l'attaccante di Salerno assieme al danese Elkjaer va a comporre una delle coppie più forti della Serie A e la squadra di Bagnoli conquista uno storico Scudetto.

"È stato fra i periodi della mia vita sportiva e umana fra i più belli che ho avuto. - dice 'Nanu' - Verona è una città che mi ha dato tanto. Il popolo gialloblù era meraviglioso, i compagni li sento ancora adesso come fratelli, e c'erano un allenatore e un Direttore sportivo che sono stati molto importanti per la mia carriera. Con queste premesse i risultati venivano con una facilità incredibile. In qualsiasi stadio, a prescindere dal punteggio finale, uscivamo fra gli applausi per il gioco che esprimavamo, fatto di tre passaggi".

"Facevamo un calcio molto d'avanguardia - sottolinea l'ex attaccante -, avevamo già i due esterni veloci, Fanna e Marangon, che spingevano molto, avevamo una difesa che diventava quasi sempre a tre, con Tricella che si staccava per fare il libero, avevamo due centrocampisti rocciosi che avevano qualità e quantità, come Briegel e Bruni, un regista, come Di Gennaro, e davanti io ed Elkjaer che eravamo una coppia perfetta. Lui era un bisonte e sterzava a tremila all'ora, io giocavo sulla rapidità e sulla velocità. Così quando partivamo in contropiede non ci prendevano mai".

Galderisi realizza in tutto 11 goal in 29 presenze, e a fine anno sarà il miglior marcatore della squadra. Va in rete contro il Napoli (3-1), su rigore con l'Udinese (1-0), segna il primo goal alla Juventus, sua ex squadra (2-0), ed è decisivo con la Fiorentina (2-1). La stagione super di 'Nanu' prosegue con il secondo rigore trasformato contro la Cremonese (0-2). Nel girone di ritorno la piccola punta veronese trafigge l'Ascoli (2-0), l'Udinese (3-5 per i gialloblù), la Sampdoria (1-1 a Genova) e l'Avellino nella passerella finale del Bentegodi (4-2).

A questi numeri vanno aggiunte le 2 reti in 7 presenze in Coppa Italia, trofeo che vede i gialloblù uscire ai quarti di finale contro l'Inter, dopo una rimonta nerazzurra al Meazza (3-0 all'andata al Bentegodi, 4-1 per i milanesi in casa dopo i tempi supplementari).

'Nanu', che ha nella musica e nel canto la sua grande passione, incide su 45 giri anche una canzone, 'Sto correndo', dal titolo emblematico sul suo modo di interpretare il calcio.

"Io amo la musica - ammette Galderisi - a casa canto e nel pianto e nel sorriso cerco di regalare emozioni attraverso la musica".

L'attaccante resta al Verona anche un terzo anno, ma il Verona non riesce a ripetersi. Lui aggiunge 6 goal con 24 gare in Serie A e 5 reti in 7 apparizioni in Coppa Italia. Sfortunata la breve avventura in Coppa dei Campioni, con 3 partite senza reti.

LA NAZIONALE: DALL'UNDER 21 A MESSICO '86

Le brillanti prestazioni con Juventus prima e il Verona poi portano prestano Galderisi in Nazionale. 'Nanu' gioca dapprima con l'Italia Under 21, con cui colleziona in tutto 16 presenze e 2 goal, e partecipa alle edizioni 1982 e 1984 degli Europei di categoria, ottenendo un 3° posto con Azeglio Vicini Ct. nell'ultima competizione.

In squadra con lui giocano dapprima Bergomi, Nela, Battistini, Massaro, Mauro e Virdis, poi Ferri, Righetti, Evani, Matteoli e i Gemelli del Goal Vialli e Mancini. La Rappresentativa Giovanile è l'anticamera della Nazionale maggiore. Bearzot lo osserva, ne analizza i progressi e decide di puntare su di lui ai Mondiali messicani: il debutto di 'Nanu' arriva in Messico il 2 giugno 1985 nell'amichevole contro El Tricolor, pareggiata 1-1.

Galderisi subentra nel secondo tempo al posto di Bruno Giordano. È il nuovo che avanza, e il Ct. lo preferisce a Paolo Rossi come partner d'attacco di Altobelli nel torneo messicano in cui l'Italia arriva da campione del Mondo in carica. Ma non è un Mondiale fortunato per gli Azzuri e 'Nanu': 4 presenze senza goal per l'attaccante, che tuttavia apre spazi importanti per 'Spillo', e la squadra di Bearzot è eliminata agli ottavi di finale dalla Francia di Platini.

Quella partita, giocata a Città del Messico il 17 giugno del 1996, sarà anche l'ultima in Azzurro per l'attaccante di Salerno, che successivamente, complice anche alcune stagioni negative e gli infortuni, non giocherà più in Nazionale e chiuderà la sua esperienza in Nazionale con 7 presenze senza reti.

"Bearzot mi voleva già nella squadra del Mondiale '82 - rivelerà a 'Il Gazzettino - , sono rimasto fino all'ultimo in ballottaggio con Selvaggi, io avevo 19 anni, lui più di trenta, occorreva esperienza. Poi mi ha voluto titolare nei mondiali messicani dell'86. Aveva chiamato il gruppo veronese: me, Fanna, Tricella e Di Gennaro. Prima dell'esordio mi prese da parte con De Napoli: 'Domani giocate - disse - , al posto di Tardelli e di Rossi. Siamo usciti agli Ottavi battuti dalla Francia di Platini...".

GLI ANNI DIFFICILI CON MILAN E LAZIO

Sul piccolo attaccante ha però messo gli occhi Silvio Berlusconi, il nuovo patron del Milan, e così 'Nanu' nell'estate 1986 rientra in un maxi scambio fra i rossoneri e il Verona: Galderisi approda in forza al Diavolo, in cambio di 5 miliardi di Lire più il cartellino di Paolo Rossi, che fa il percorso inverso.

Con Donadoni, Dario Bonetti, Giovanni Galli e Massaro, 'Nanu' è uno dei primi colpi che il Cavaliere regala al tecnico Nils Liedholm. Ma all'ombra della Madonnina non riuscirà ad esprimersi al meglio delle sue potenzialità.

"Fui uno dei primi cinque acquisti di Silvio Berlusconi. - racconterà a 'PianetaMilan.it' - Quell’anno vivemmo un cambiamento radicale, ricordo la passeggiata a Barcellona con il presidente e Donadoni dove ci confidava di voler vincere tutto. Non lo diceva tanto per dire, ne era convinto. E il tempo gli ha dato ragione".

L'apporto dell'attaccante, utilizzato dal 'Barone' alternativamente come partner di Hateley o di Virdis, si limita a 21 presenze e 3 goal in campionato più 7 partite e una rete in Coppa Italia. 'Nanu' è frenato dai tanti infortuni ma riesce comunque a lasciare la propria impronta sulla storia rossonera: il 1° marzo 1987 l'ex bomber del Verona colpisce nel derby di ritorno, battendo Zenga per il provvisorio 1-1 con una deviazione acrobatica da terra su cross di Virdis.

La stracittadina sarà vinta dal Milan 1-2 con goal decisivo del bomber sardo, e a quel primo guizzo Galderisi ne farà seguire altri due con l'Empoli (1-0) e con la Fiorentina nelle settimane successive (2-2). A fine stagione 'Nanu', dopo aver partecipato alla vittoria del Mundialito clubs, è inserito fra i cedibili e con l'arrivo di Arrigo Sacchi finisce in prestito alla Lazio, in Serie B.

"Al Milan - ammetterà - non sono, personalmente, riuscito a dare quello che volevo, ma è stato comunque un passaggio molto positivo".

I capitolini, guidati da Eugenio Fascetti, puntano al ritorno nel massimo campionato. Il tecnico viareggino gli chiede un gran lavoro per la squadra. 'Nanu' esegue, ma perde lucidità sotto porta: a fine anno saranno 33 le presenze in campionato con una sola rete, più una rete in 5 gare di Coppa Italia. Con i tifosi, comunque, il rapporto è eccellente e l'affetto reciproco.

"La Lazio mi fece una corte pazzesca e alla fine accettai. - ricorderà a 'Il Cuoio' - Fu una bella sfida. Io che ero reduce dal Mondiale messicano lasciai il Milan per ripartire dalla Serie B. La garanzia era la forza di una società che voleva crescere e ripartire. Vincemmo il campionato, tornammo in Serie A, ma per me fu una stagione molto particolare. Mi sono impegnato al massimo, ho dato l’anima, e questo è stato apprezzato da tutti. In primis dai tifosi che mi hanno sempre sostenuto".

""Io con la Lazio ho fatto solo un goal in campionato. È stata la squadra con la quale ho fatto peggio in carriera, eppure i tifosi mi hanno apprezzato e riversato affetto e amore. Si è creato un grande feeling, che c’è tuttora. Credo che i tifosi hanno capito il mio momento. Si sono immedesimati nelle difficoltà di un attaccante che non riusciva a fare goal, ma che non mollava e che dava tutto. Alla fine ottenemmo la promozione in Serie A e credo di aver dato il mio contributo. E la gente lo ha apprezzato".

Gli unici due sigilli stagionali sono tuttavia speciali:

"Segnai un goal alla Juventus in una partita di Coppa Italia al Flaminio e poi al Bologna in campionato dopo tre giornate. Quel goal non lo dimenticherò mai. Anche perché il Bologna era una squadra molto forte, che andò in Serie A insieme a noi. Segnai di testa dopo pochi minuti e nella ripresa fece goal anche Monelli".

IL RISCATTO CON IL PADOVA

Dopo la promozione con la Lazio, Galderisi torna al Verona, sempre in prestito, e con gli scaligeri colleziona altre 38 presenze e 8 goal, di cui 28 gare e 4 reti in Serie A. È questa l'ultima stagione con la maglia gialloblù, la quarta di un binomio particolarmente felice per 'Nanu', in cui ha totalizzato 45 goal in 151 presenze.

Nel 1989 il Milan lo riscatta per poi cederlo a campionato già cominciato al Padova in Serie B, dove è fortemente voluto dal Direttore sportivo Piero Aggradi. Con i biancoscudati 'Nanu' ritrova il feeling perduto con il goal, diventa uno dei leader della squadra e dopo stagioni esaltanti nel 1994 la trascina ad una storica promozione in Serie A dopo 32 anni con lo spareggio vinto 2-1 sul Cesena a Cremona.

In quella stagione, la migliore in biancorosso, Galderisi segna 15 goal in 38 presenze. Resta in Serie A un altro anno e mezzo, per poi approdare, nella primavera del 1996, negli Stati Uniti d'America.

"Padova era una scommessa difficile - dirà nel 2020 a 'Il Gazzettino' -, la società vendeva ogni anno i pezzi migliori: Albertini, Di Livio, Benarrivo, Del Piero. Ma eravamo una squadra compatta e decisa a farcela. In tre anni ci siamo riusciti con lo spareggio a Cremona contro il Cesena, vincemmo 2-1, è stato un momento indimenticabile. L'anno dopo abbiamo fatto un campionato strepitoso in A, nelle prime cinque partite zero punti, poi abbiamo preso le misure: abbiamo battuto la Juve a Torino, il Napoli in casa. Ci siamo salvati allo spareggio contro il Genoa, a Firenze".

"La nostra era una bella squadra, avevamo anche l'americano Lalas, un giocatore fisicamente molto forte, nel gruppo ci mancava solo uno che sapesse suonare la chitarra e lui era quello giusto. Grazie a lui ho avuto anche la proposta di chiudere la carriera negli Stati Uniti, dove ho incominciato ad appassionarmi al mestiere di allenatore".

In totale le sue reti con i biancoscudati ammontano a 50 in 207 partite, fra Serie B, Serie A e Coppa Italia, spalmate su sette stagioni.

L'AVVENTURA STATUNITENSE

Nella primavera del 1996 'Nanu' decide di fare un'esperienza all'estero e, sulla scia di altri giocatori italiani come Nicola Caricola, Walter Zenga e Roberto Donadoni, oltrepassa l'Oceano Atlantico per andare a giocare nell'MLS nordamericana, che in quegli anni sta muovendo i suoi primi passi dopo la nascita nel 1993.

Galderisi firma con il New England Revolution di Foxborough, ma la prima esperienza nel Massachusetts, pur bella dal punto di vista umano, si rivela avara di soddisfazioni dal lato sportivo, con appena 4 presenze senza reti, che inducono la proprietà del club a privarsi dell'ex bomber di Padova e Verona.

Ma l'attaccante a 33 anni, sebbene con un fisico ormai provato dagli infortuni e dalle botte prese in campo in carriera, è ancora in grado di segnare e far vincere la propria squadra. Lo dimostra con il Tampa Bay Munity, la sua nuova squadra, con cui sempre nel 1996 realizza 7 goal in 27 presenze e vince l'MLS Supporters' Shield, il trofeo assegnato alla miglior squadra della stagione regolare.

Nel 1997, invece, sempre con il Tampa Bay Munity, va a segno 5 volte in 17 presenze nella Regular season. Visto il suo rendimento, Thomas Rongen, il nuovo allenatore del New England Revolution, che lo definisce un"calciatore dotato di un talento e un’esperienza incredibili", chiede alla società di riportare 'Nanu' a Foxboroug in vista dei playoff.

Quest'ultima lo accontenta e l'attaccante si aggrega alla squadra del Massachusetts, con cui disputa fra stagione regolare e playoff le ultime 9 partite della sua lunga carriera (13 le presenze senza reti fra le due esperienze con la squadra).

"Quando arrivai negli Stati Uniti - dichiarerà 'Nanu' - li trovai già com­petitivi. Il calcio americano era già al­lora molto più avanti di quanto si po­tesse pensare. Hanno un bacino enor­me e poi ancora preparazione fisica e bravura tecnica. La differenza con noi è solo nell’esperienza".

Rientrato in Italia, a 34 anni Galderisi si ritira dal calcio giocato, dopo aver segnato complessivamente a livello di club 121 goal in 513 partite giocate.

LA CARRIERA DA ALLENATORE

Dagli Stati Uniti parte anche la sua seconda vita da allenatore: Walter Zenga, che assume la guida tecnica del New England Revolution nel 1999/00, lo vuole come suo vice. Così 'Nanu', che sta frequentando il corso a Coverciano, fa di nuovo le valigie per trasferirsi ancora una volta in America.

Rientrato in Italia al termine dell'esperienza, l'ex attaccante ha fondato nel 2001 la Galderisi Soccer Team, la scuola calcio che porta il suo nome e che si occupa della crescita e della formazione dei giovani calciatori fino alla categoria Giovanissimi.

Parallelamente al lavoro con i più giovani, 'Nanu' inizia ad allenare anche fra i professionisti, e in oltre 20 anni di carriera gira la penisola guidando ben 17 squadre diverse: Cremonese, Mestre, Giulianova, Gubbio, Viterbese, Sambenedettese, Avellino, Foggia, Pescara, Arezzo, Benevento, Triestina, Salernitana, Lucchese, Vis Pesaro e Mantova, squadra dalla grande storia di cui è diventato allenatore nel dicembre 2021.

"Sono felice di essere in una piazza così importante - ha dichiarato per la sua presentazione ufficiale -. Conosco bene la passione dei mantovani, l’amore che provano per questa società e io vivo di questo. Le sfide non sono mai facili, ma questa mi stimola davvero. C’erano altre squadre, ma quando mi ha chiamato il Mantova ho spento il telefono. Io non vedevo l’ora".

Nella vita privata ha un figlio, Andrea Massimo, che quando il suo sogno di diventare calciatore è stato spezzato da un incidente, è diventato un artista e compone musica per la televisione.

In mezzo, nel 2014 anche un'esperienza negativa all'estero, in Portogallo, con l'Olhanense, chiusa con la retrocessione in Seconda divisione, e un infarto avuto a 40 anni mentre si trova nel centro di Padova e che lo costringe a sottoporsi ad un intervento di angioplastica.

Ma i ricordi legati al calcio, per 'Nanu', il ragazzo che sognava di fare goal giocando con le figurine, sono prevalentemente positivi. Il più bello gliel'ha regalato il Padova nel 2010.

"Quando c'è stato il centenario del club, - ricorda - Nereo Rocco è stato eletto allenatore del secolo e io giocatore del secolo. Cosa poteva sognare di più il bambino che giocava nell'oratorio di Trecasali?".