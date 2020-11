Giuntoli ricorda Maradona: "Se ne va una parte di noi tifosi del Napoli"

Il direttore sportivo degli azzurri prima di Napoli-Rijeka: "Siamo tutti abbattuti e feriti, Diego ci guarda da lassù".

Quella di stasera non sarà una partita come tutte le altre per il . Perché ieri se n'è andata una leggenda, forse addirittura qualcosa di più. La morte di Maradona ha colpito lo spogliatoio.

A spiegarlo è stato Cristiano Giuntoli, ai microfoni di 'Sky Sport', a pochi minuti dalla sfida con il Rijeka.

"Siamo rimasti senza parole, quasi increduli. È stato un momento toccante, c'erano anche Gattuso e il presidente. Insieme a Diego se ne va parte di noi innamorati del calcio, di tutti noi tifosi del Napoli. Vedere le sue foto dento lo stadio può solo farci bene. Maradona può aiutarci e cercare di ottenere magari un po' di quello che ha fatto lui".

Il direttore sportivo del Napoli ha affermato che il fatto di giocare subito può aiutare i calciatori a superare il trauma.