Giuntoli su Napoli-Atalanta: "Rigore netto, arbitri senza personalità"

A 48 ore di distanza dal caos di - , Cristiano Giuntoli torna sul match di mercoledì. Il direttore sportivo azzurro, a 'Radio Kiss Kiss', sul contatto in area Kjaer-Llorente ribadisce la linea del club.

"Sono anomalie a cui assistiamo ogni domenica per mancanza di personalità da parte degli arbitri , non sappiamo più chi arbitra, se gli arbitri, il VAR, i guardalinee che non alzano mai, neanche di fronte a fuorigioco evidenti, per non prendersi responsabilità".

"Noi vogliamo chiarezza, dobbiamo essere rispettati, il popolo napoletano deve essere rispettato, così come la società per i bilanci a posto e la proposta tecnica di questi anni. Non possiamo vedere ogni partita falsata, non importa se a favore o sfavore. Noi non vogliamo aiuti, ma solo chiarezza".