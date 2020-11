Giuntoli su Ibrahimovic al Napoli: "In quel momento avevamo cose più serie a cui pensare"

Il Direttore Sportivo ricorda la possibilità di portare lo svedese al San Paolo: "Se ne parlava con Ancelotti, ma abbiamo preso altre strade".

Zlatan Ibrahimovic quest'anno sta trascinando il a suon di goal: in , per la precisione, sono 8 in 5 partite. Il suo arrivo un anno fa ha cambiato il volto del club.

Tra le squadre accostate allo svedese un anno fa sembrava esserci anche il . Cristiano Giuntoli a 'Sky Sport' lo ha confermato. Il Direttore Sportivo del club ha però aggiunto che, in quel momento, la priorità era la classifica.

“Se ne parlava quando c’era Ancelotti, ma in quel momento avevamo cose più serie a cui pensare: non riuscivamo a fare un punto e quindi abbiamo preso altre strade".

In estate è arrivato un altro ex Milan, come Bakayoko, per dare equilibrio alla squadra e garantire solidità al centrocampo. Con l'approvazione di Gattuso.