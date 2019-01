Giuntoli e il sogno estivo del Napoli: "Ci avevano proposto Ronaldo, ma era fuori portata"

Cristiano Ronaldo a Napoli ? Non solo una suggestione, a sentire le parole della società partenopea. Sembra infatti che il cinque volte Pallone d'Oro, arrivato in estate alla Juventus, avrebbe potuto vestire l'azzurro.

A raccontarlo è stato il direttore sportivo del club, Cristiano Giuntoli . Intervistato da 'Sky Sport', oltre a confermare la propria permanenza a Napoli e il rinnovo ormai a un passo, ha rivelato l'esistenza della proposta, portata in estate dal procuratore del fenomeno portoghese, Jorge Mendes .

La proposta non è stata però seguita da una vera e propria trattativa: l'operazione sarebbe stata troppo complicata per le casse del Napoli.

" Per noi però era un po’ fuori portata . Lo disse sia al presidente che a me, io rimasi un po’ zitto: poi quando andammo nei particolari, ci rendemmo conto che per noi era una operazione fuori portata".