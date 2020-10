Giulini su Nainggolan: "Lo rimpiango da tifoso, da presidente sono contento"

Il è ripartito nella nuova stagione con un nuovo assetto, anche se con una rosa con diverse conferme. Tranne una: quella di Radja Nainggolan, inseguito a lungo, ma mai raggiunto.

Il presidente Tommaso Giulini ha letto il fallimento della trattativa in due maniere: da tifoso, con tanti rimpianti, ma anche risparmiando cifre importanti come presidente. Lo ha rivelato a 'Tuttosport'.

"Dal punto di vista del tifoso ho un grandissimo rimpianto. Dal punto di vista societario, invece, dati i problemi economici del calcio, da presidente dico che alla fine sono contento che la trattativa non sia andata in porto, dati i costi. Ma da tifoso lo rimpiango e non poco".