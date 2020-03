Giulini spara a zero: "Il Cagliari fa ridere da tre mesi"

Dopo un sorprendente inizio di campionato ed un picco calante di rendimento negli ultimi tre mesi, il si è trovato costretto a cambiare allenatore: Walter Zenga ha preso il posto di Rolando Maran.

Il nuovo allenatore del Cagliari è stato presentato oggi, accanto al presidente Tommaso Giulini, che ha preso parla scuotendo tutto l'ambiente.

Il presidente del Cagliari poi continua, mettendo in mezzo alla sua critica anche la società.

"Ci sono stati atteggiamenti sbagliati in campo e fuori e oggi ne ho parlato con la squadra. Abbiamo fatto ridere tutti, ci metto dentro la società, il direttore e l'allenatore che c'era la settimana scorsa, non parlo solo dei giocatori che pero' sono quelli che vanno in campo".

Ma da dove parte la discesa del Cagliari in questo campionato?

"Ci sono stati una serie di episodi che hanno fatto sì che da in poi il Cagliari non sia più stato quello meraviglioso visto per esempio contro la . Bisogna fare il mea culpa perché il Cagliari non è quello visto da Lecce in poi. Ho la ferma convinzione che la scelta di Carli sia la migliore in assoluto. Zenga ci darà entusiasmo e la voglia di curare ogni minimo dettaglio, di essere professionisti fino in fondo".