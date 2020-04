Giulini prende posizione: "Allenamenti al via il 18 maggio e non oltre"

La questione ripresa del campionato continua a tenere banco, ancora di più dopo l’introduzione della ‘Fase 2’ da parte del Premier Conte. Gli allenamenti di squadra saranno permessi soltanto dal 18 maggio, anche se il ministro Spadafora ha posto altri interrogativi.

Tommaso Giulini, presidente del , è schierato tra chi spinge per la ripresa e al ‘Corriere dello Sport’ ha dichiarato la sua posizione: la ripresa degli allenamenti non può essere rimandata oltre il 18 maggio.

"Noi siamo favorevoli alla ripresa, ma a certe condizioni. Ritengo che non sia opportuno riprendere gli allenamenti, con protocolli complessi e onerosi come quelli finora ipotizzati, se non vengono chiarite determinate questioni. La certezza di riprendere il campionato con date, luoghi e modalità definite oltre a quella di fine (2 agosto, ndr). Gli allenamenti collettivi dovranno ripartire entro e non oltre il 18 maggio, altrimenti il governo dovrà dirci in modo inequivocabile che non intende farci terminare questo campionato".