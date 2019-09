Giuliano Simeone raggiunge il padre a Madrid: River Plate furioso

Il più giovane dei figli di Simeone ha raggiunto il padre in Spagna, ma secondo il River Plate senza permesso: chiesto un risarcimento.

Se Giovanni è approdato al , se Gianluca ha deciso di giocare con l'IIbiza, Giuliano Simeone, terzo figlio del Cholo, giocherà nella società del padre. Il più giovane della nidiata lascia infatti il River Plate per approdare a Madrid, dover farà parte del Juvenil dell'Atletico. Con somma rabbia del River Plate.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

La squadra argentina, infatti, è andato su tutte le furie in queste ore a causa del trasferimento del giocatore senza il permesso della stessa società. Il 16enne Simeone giocherà nella Division de Honor, ovvero il campionato principale della categoria, ma ciò comporterà una battaglia legale tra le parti.

A quanto scrive Olè, infatti, il River vorrebbe chiedere un risarcimento per l’addio di Simeone: già partita una trattativa con l'Atletico, con lo stesso Cholo a cercare di rasserenare gli animi visto il buono rapporto con il suo ex club in . Spinge, il tecnico argentino, perchè i due club trovino un accordo.

Giuliano avrebbe lasciato l'Argentina a causa dell'instabilità sociale che sta attraversando il suo paese, decidendo così di traferirsi a Madrid a casa del padre, così da entrare nel mondo dell'Atletico per provare a raggiungere i grandi risultati ottenuti dal padre.

Simeone, padre, sembra aver chiuso un occhio riguardo la possibilità di allenare un giocatore sangue del suo sangue: in passato, infatti, l'ex tecnico del Catania si era detto dubbioso, quando Giovanni sembrava essere nel mirino dell'Atletico.

Il Cholo era stato chiarissimo, ma probabilmente l'età di Giuliano, la situazione in Argentina e un approdo in prima squadra per cui ci vorrà diverso tempo, hanno cambiato le carte in tavola: