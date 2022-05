"Calcio nelle parti intime": Kiyine fermato per due giornate dal giudice sportivo

Il campionato di Serie A volge al termine: nel prossimo weekend verrà disputata l'ultima giornata della stagione, con diversi obiettivi ancora in ballo ed emozioni da vivere.

Alcuni giocatori, però, hanno già finito di giocare: con il consueto comunicato del giudice sportivo sono stati definiti i calciatori squalificati per l'ultima giornata.

L'articolo prosegue qui sotto

Tra questi spicca Sofian Kiyine, giocatore del Venezia che ha calciato a palla lontana Pellegrini nel corso della partita contro la Roma.

Per lui due giornate di squalifica "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Ottava sanzione); per comportamento gravemente antisportivo: per avere, al 31° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio nelle parti intime un calciatore avversario".

Salterà quindi la prima giornata del prossimo campionato 2022/23, anche se in questo momento è impossibile prevedere dove giocherà.

Fermati per una giornata anche Omar Colley della Sampdoria, "per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa", Ederson della Salernitana, Patric della Lazio, Gunter del Verona, Gyasi dello Spezia, Maleh della Fiorentina, Malinovskyi dell'Atalanta e Okereke e Vacca del Venezia.