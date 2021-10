Giroud non ce la fa: il francese non è stato convocato per il match contro l'Atalanta

L'attaccante transalpino nuovamente ai box per il riacutizzarsi del problema alla schiena: salta la trasferta di Bergamo.

Olivier Giroud non è stato convocato per il match di Bergamo che vedrà il Milan opposto all'Atalanta.

A fermare l'attaccante francese è stato il riacutizzarsi del problema alla schiena che lo aveva già tormentato nelle ultime settimane.

Stefano Pioli, dunque, ha optato per la massima cautela risparmiando all'ex Chelsea la trasferta del Gewiss Stadium.

Al posto del nuovo numero 9 rossonero che, verosimilmente, tornerà a disposizione dopo la sosta è stato convocato il primavera El-Hilali.

Di seguito l'elenco completo dei convocati per il match del Gewiss Stadium:

PORTIERI: Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: El Hilali, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.