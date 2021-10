Giroud e l’orgoglio di essere al Milan: “Qui si sente il peso della storia”

Olivier Giroud si è raccontato in un’intervista al ‘Daily Mail’: “Mi volevano anche Lazio e Inter, al Milan potrei chiudere la carriera in Europa”.

Una lunghissima carriera alle spalle, fatta soprattutto di tanta Inghilterra e tanta Premier League, ed una nuova avventura iniziata al Milan a 35 anni.

Olivier Giroud sta vivendo un altro capitolo di quello che è stato un cammino molto importante nel mondo del calcio. Un cammino che l’ha portato a vincere tantissimo, ma anche ad affrontare momenti complicati.

A raccontare quelle che sono state alcune tappe della sua carriera è stato lo stesso attaccante transalpino in un’intervista rilasciata al ‘Daily Mail’.

“Superare difficoltà e dubbi è stato molto importante per me nel corso degli anni. Riesco sempre a rialzarmi. I miei amici e mio fratello hanno sempre detto che riuscivo a dare il meglio di me quando ero con le spalle al muro. A volte vorrei che le cose potessero andare in maniera più liscia nella mia carriera, ma sono cose che accetto, anche se a volte è stato difficile”.

Spesso Giroud non è stato considerato un titolare inamovibile dai suoi allenatori, ma questo non gli ha impedito di diventare uno degli attaccanti più forti del panorama calcistico mondiale.

“Se venti anni fa mi avessero detto che avrei vinto così tanti trofei e che avrei vissuto così tante cose incredibili, non ci avrei creduto. Sono molto grato per quello che mi è successo”.

Giroud ha vissuto per tanti anni al Londra, visto che ha indossato le maglie di Arsenal (per cinque stagioni) e Chelsea (tre stagioni e mezzo). Proprio nel corso della sua esperienza in Blues, ha attraversato però una delle fasi più critiche della sua carriera, poiché non trovava spazio con Lampard.

“Ho detto a Frank che ero determinato ad andare via per giocare. Gli ho detto che mi volevano Lazio, Inter e Tottenham. Potevo andare agli Spurs, ma non sarebbe stata una buona idea per me che sono stato cinque anni e mezzo all’Arsenal. Avrei deluso tante persone, ma questo fa parte di ciò che un calciatore deve affrontare. La gente vede solo gli aspetti positivi di questo lavoro, ma si devono fare tanti sacrifici e affrontare tante situazioni. E’ importante combattere sempre e a Lampard spiegai che dovevo tornare ad essere felice. Alla fine mi ha dato di nuovo l’occasione di fare grandi cose con il Chelsea”.

Il presente si chiama Milan, un club che è sempre stato nel cuore di Giroud.