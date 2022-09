L'infortunio di Origi ha costretto il francese agli straordinari: l'ex Chelsea si è preso la squadra sulle spalle e ha segnato il goal decisivo.

Non doveva esserci - almeno dall'inizio - e l'ha decisa proprio lui. Uno strano scherzo del destino per Pioli e il suo Milan. Nella notte di Marassi è ancora una volta Olivier Giroud a decidere e regalare il bottino pieno al 'Diavolo'.

Il calcio di rigore trasformato dal francese ex Chelsea ha consegnato ai rossoneri i tre punti contro la Sampdoria e il primo posto in classifica in coabitazione col Napoli, in attesa della sfida tra Atalanta e Cremonese.

Eppure quella di ieri contro la Samp doveva essere la gara del debutto da titolare di Divock Origi per far rifiatare Giroud dopo un periodo intenso con un elevato dispendio di energie a causa di tanti impegni ravvicinati tra campionato e Champions League.

Il forfait alla vigilia del match dell'attaccante belga ex Liverpool ha costretto Giroud a fare gli straordinari e scendere in campo dall'inizio. Come al solito, il classe 1986 ha sfoderato una prestazione di grande generosità, trascinando i compagni verso un successo pesante, arrivato in inferiorità numerica.

Dopo l'espulsione di Leao, il numero 9 rossonero si è preso sulle spalle la squadra, lottando su ogni pallone con enorme sacrificio. L'azione che decide la partita la confeziona e finalizza lui: prima il colpo di testa che causa il calcio di rigore per il mani di Villar, poi la trasformazione perfetta dagli undici metri. Un pallone che pesava e che Giroud è riuscito a trasformare con freddezza, regalando il bottino pieno al Milan.

L'affaticamento muscolare alla coscia sinistra riportato da Origi costringe Giroud agli straordinari. L'ex Liverpool non ci sarà contro la Dinamo Zagabria, ma farà di tutto per recuperare contro il Napoli domenica prossima.

Con Ibrahimovic fuori a lungo dopo l'intervento al crociato anteriore, gli infortuni di Rebic (problema alla schiena) e Origi costringono Pioli a scelte forzate, con il solo Giroud a disposizione in avanti. Contro il Napoli non ci sarà nemmeno Leao, squalificato dopo il rosso rimediato contro la Samp a Marassi per doppia ammonizione.

Dopo il ruolo di spalla del portoghese nel derby, con 'solo' un goal contro l'Inter, ieri Giroud è tornato protagonista assoluto. Lanciato in campo in extremis, il francese ha risposto da grande professionista, caricandosi sulle spalle la squadra nel momento di difficoltà e trascinandola alla vittoria con la terza rete stagionale. L'ennesima conferma dello spessore tecnico e umano del 35enne, campione sul campo e fuori.