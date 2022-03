Giroud ancora decisivo: maledizione del 9 sfatata, sempre goal pesanti

Quando ha deciso di accollarsi l'onere della 9 del Milan, in tanti hanno provato a fargli cambiare idea: Olivier Giroud invece non si è mai curato dell'incantesimo malefico che accompagnava il possessore di quel numero, forte del suo status di campione del mondo in carica e di attaccante esperto e navigato.

Effettivamente i dati gli stanno dando ragione: 11 goal stagionali, di cui l'ultimo al 'Maradona' e decisivo per battere il Napoli, diretto concorrente per lo Scudetto. Una zampata molto simile a quella utile per siglare il momentaneo 1-1 nel derby del 5 febbraio, prima della magia valsa il definitivo 1-2.

Allora era stata doppietta, mentre ieri Giroud si è 'limitato' a timbrare il cartellino una sola volta: quanto basta per uscire da Napoli con i tre punti e con il primo posto solitario, in attesa che l'Inter (distante due lunghezze) recuperi la partita di Bologna.

Giroud, l'uomo dei goal pesanti, al servizio di Pioli che in lui ha trovato qualcosa in più di un vice-Ibrahimovic: proprio nel momento del bisogno, dopo l'ennesimo infortunio dello svedese, l'ex Chelsea si è caricato sulle spalle il peso offensivo dimostrando di saperlo reggere e facendo da 'chioccia' al più giovane Leão, altro fattore nella stagione del Milan.

Il sigillo del 'Maradona' è il primo di Giroud lontano da San Siro, che finora era stato il suo unico luogo di esultanza: anche la doppietta nel derby era tecnicamente arrivata in trasferta, non dal punto di visto geografico visto che lo scenario era sempre quello dello stadio milanese.

E ora che anche Ibrahimovic è tornato arruolabile, chi gioca lì davanti? Ai microfoni di DAZN, Giroud ha preferito mantenere una linea abbastanza diplomatica.

"Non voglio pensare a queste cose, il mio compito è anche essere una guida per i più giovani".

Guida sì, ma anche bomber, perché l'istinto del predatore resta.