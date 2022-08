Gironi di Champions League, c’è un paletto: Juventus e Inter mai in campo la stessa sera

La UEFA ha stabilito gli accoppiamenti per nazione. Anche il Napoli ed il Milan non giocheranno mai nel corso della stessa giornata.

Chiuso il percorso di qualificazione e stabilite quali saranno le trentadue squadre che prenderanno parte al torneo, l’edizione 2022/2023 della Champions League è pronta a vedere la luce.

Lo farà con il sorteggio che disegnerà gli otto gironi e, in attesa di vedere cosa riserverà l’urna alle quattro squadre che rappresenteranno il calcio italiano, c’è già una certezza: Juventus ed Inter (e di conseguenza Milan e Napoli), non giocheranno mai nel corso della stessa serata.

La UEFA infatti ha stabilito gli accoppiamenti dei club per nazioni per la fase a girone, decidendo di distinguere i gruppi per colore. Quelli da A a D sono stati definiti rossi e quelli da E a H saranno i blu.

Quando verrà dunque sorteggiata una squadra di un gruppo rosso, quella a lei abbinata sarà automatizzante assegnata ad uno dei quattro gironi blu.

Juventus ed Inter sono state abbinate insieme (abbinamento I), e lo stesso vale per Milan e Napoli (abbinamento D).

Per questo motivo, bianconeri e nerazzurri giocheranno in serate diverse, così come rossoneri e partenopei.

Ovviamente, da regolamento, le quattro squadre italiane non potranno incrociare i propri percorsi nella fase a girone, visto che non sono previsti scontri tra club della stessa federazione.