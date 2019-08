Gironi Champions League, errori social: il Borussia Dortmund scambia l'Inter per il Milan

Non solo l'errore del Borussia Dortmund, il Napoli ha sbagliato squadra del proprio girone: invece del Genk, il Gent.

Dopo mesi di attesa sono finalmente ufficiali gli otto gironi della prossima ed imminente . Gruppi alla portata delle quattro italiane, ovvero , , e . Non ci sarà invece come noto il , anche se a quanto pare l'assenza degli ex Re d'Europa non era poi così scontata.

Durante la compilazione dei gironi, infatti, il ha scambiato su twitter l'Inter, avversaria del suo girone insieme a e Slavia Praga, proprio per i rossoneri, taggati sul famoso social prima che il club si accorgesse dell'errore commesso e rimediasse con un nuovo post.

Anche il Napoli è caduto nell'errore durante l'ufficializzazione dei gruppi di Champions, visto che l'account twitter degli azzurri ha mostrato come nel proprio raggruppamento, che vede presenti anche i Campioni d'Europa in carica del e il , fosse presente anche il Gent.

Peccato si tratti del , altra squadra belga che ha conquistato il titolo nazionale qualche mese fa. Il Gent si è accorta dell'errore, scherzando col Napoli: