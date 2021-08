Gironi Champions League 2021/2022: avversarie, date e orari dell'Inter

L'Inter affronta la Champions League 2021/2022: tutto sul gruppo dei nerazzurri, dalle partite alla classifica.

Campione d'Italia in carica, l'Inter proverà a dimenticare la brutta esperienza nella scorsa Champions League, in cui è di fatto arrivata quarta nel proprio girone, senza nemmeno finire in Europa League. Ora la nuova annata, con il sorteggio di Istanbul che ha posto il team Inzaghi nel girone D.

CHI AFFRONTA L'INTER NELLA CHAMPIONS 21/22?

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Sheriff

DATE E ORARI DELL'INTER

14 o 15 settembre, da definire

28 o 29 settembre, da definire

19 o 20 ottobre, da definire

2 o 3 novembre, da definire

23 o 24 novembre, da definire

7 o 8 dicembre, da definire

CLASSIFICA GIRONE D