Gironi Champions League 2021/2022: avversarie, date e orari dell'Atalanta

L'Atalanta affronta la Champions League 2021/2022: tutto sul gruppo dei nerazzurri, dalle partite alla classifica.

Oramai l'Atalanta è diventata una delle big della Serie A, continuamente in lotta per trofei in Italia e regolarmente qualificata alla Champions League. Anche nel'edizione 2021/2022 la Dea, stavolta inserita in terza fascia nel sorteggio di Istanbul è presente nel massimo torneo europeo.

CHI AFFRONTA L'ATALANTA NELLA CHAMPIONS 21/22?

Manchester United

Villarreal

Young Boys

DATE E ORARI DELL'ATALANTA

14 o 15 settembre, da definire

28 o 29 settembre, da definire

19 o 20 ottobre, da definire

2 o 3 novembre, da definire

23 o 24 novembre, da definire

7 o 8 dicembre, da definire

CLASSIFICA GIRONE F