Champions League: le 16 squadre qualificate agli ottavi e le 8 retrocesse in Europa League

Il Real Madrid centra la qualificazione da prima nel girone, Inter fuori dalle Coppe: il quadro completo delle squadre rimaste in corsa in Europa.

La fase a gironi della 2020/2021 si è chiusa con il grande riscatto del Real Madrid e la cocente delusione per l'Inter : gli uomini di Zidane centrano la qualificazione all'ultima giornata, conquistando anche la vetta del girone. Fuori dalle Coppe invece l' di Conte: lo 0-0 contro lo manda gli ucraini in e il Monchengladbach agli ottavi di Champions da seconda.

Otto superpotenze europee chiudono la fase a gironi da prime dei rispettivi gruppi: , Borussia , , , , , e . Qualche sorpresa invece tra le seconde: , , , , , , e .

rappresentata da tre squadre agli ottavi di Champions (Juventus, Atalanta e Lazio) così come l' , con il retrocesso in Europa League. En-plein per le rappresentanti della (Bayern e Dortmund da prime, Gladbach e Lipsia da seconde) e per la , che porta agli ottavi tre squadre da seconde (Atletico Madrid, Barcellona e Siviglia) e, come detto, il Real Madrid, da prima della classe.

Altre squadre

Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League e dei sedicesimi di finale di Europa League in programma lunedì 14 dicembre, a partire dalle ore 12.00.

AGLI OTTAVI IN CHAMPIONS LEAGUE

PRIME

BAYERN MONACO

BORUSSIA DORTMUND

CHELSEA

JUVENTUS

LIVERPOOL

MANCHESTER CITY

PSG

REAL MADRID

SECONDE

ATALANTA

ATLETICO MADRID

BARCELLONA

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

LAZIO

LIPSIA

PORTO

SIVIGLIA

AI SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE

TERZE CLASSIFICATE IN CHAMPIONS