Girone Champions Juventus: formazioni tipo di Atletico Madrid, Bayer e Lokomotiv

La Juventus è stata inserita nel Gruppo D di Champions, insieme ad Atletico Madrid, Bayer Leverkues e Lokomotiv Mosca. Gli iberici i veri rivali.

In attesa che entri nel vivo, la 2019/2020 prende di fatto forma. A Montecarlo è stata infatti decisa la composizione degli otto gironi all’interno dei quali si sfideranno le migliori 32 squadre d’Europa in quella che sarà la prima fase della competizione continentale per club più importante in assoluto.

Tra le compagini che rappresenteranno l’ c’è ovviamente la che, inserita nella prima urna è stata sorteggiata nel Gruppo D insieme ad , e Mosca.

Di seguito le formazioni tipo delle avversarie dei campioni d'Italia:

ATLETICO MADRID

Estremamente attivo in sede di calciomercato, l’Atletico Madrid si presenta molto rinnovato ai blocchi di partenza della stagione. Diego Simeone punterà sul consueto 4-4-2 che ha nella difesa il reparto forse più rivoluzionato visto che nono ci saranno più elementi estremamente esperti come Juanfran, Godin e Filipe Luis. In attacco spazio al nuovo baby fenomeno del calcio europeo Joao Felix che prende il posto di Griezmann.

BAYER LEVERKUSEN

Classificatosi quarto nella scorsa edizione della , il Bayer Leverkusen di Bosz è una squadra estremamente collaudata. Costruita per giocare con un 4-3-3, ha in Tah il pilastro centrale della difesa e in Demirbay il grande colpo messo a segno in estate che fa cambiare marcia al pallone a centrocampo. In attacco Volland è il perno del tridente, a suo supporto ci sono il gioiello Havertz ed il velocissimo giamaicano Leon Baily.

LOKOMOTIV MOSCA

La di Semin è probabilmente la Cenerentola del Gruppo, ma nel corso della finestra di calciomercato si è rafforzata molto grazie gli innesti di uomini di quantità e qualità come Krychowiak e Joao Mario. La compagine russa si schiera solitamente con un 4-2-3-1 che in corso d’opera si trasforma spesso in 4-5-1, soprattutto in fase difensiva. L’esperto Smolov è la punta centrale sulle cui spalle grava il peso dell’attacco, a suo sopporto ci sono Zhemaletdinov e Miranchuk che garantiscono velocità velocità sugli esterni, oltre che lo stesso Joao Mario che può agire sia tra le linee che in mediana.