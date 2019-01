Girona-Barcellona: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Girona ospita il Barcellona nel derby catalano della 21ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Girona di Eusebio Sacristán sfida il Barcellona capolista di Ernesto Valverde nel derby catalano della 21ª giornata della Liga. I padroni di casa sono dodicesimi in classifica assieme all'Espanyol con 24 punti, frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, gli ospiti guidano la graduatoria con 46 punti e un cammino di 14 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

L'attaccante Cristhian Stuani è il miglior marcatore dei biancorossi con 12 goal realizzati in 17 presenze, mentre il fuoriclasse Lionel Messi è il capocannoniere dei blaugrana e del campionato con 18 reti segnate in 18 partite giocate. Il Girona è reduce da 2 pareggi consecutivi e una sconfitta nelle ultime 3 giornate, il Barcellona invece ha collezionato 7 vittorie consecutive in campionato, ma è reduce dalla pesante sconfitta in Copa del Rey per 2-0 in casa del Siviglia.

QUANDO SI GIOCA GIRONA-BARCELLONA

Girona-Barcellona si giocherà domenica 27 gennaio 2019 alle ore 16.15 allo Stadio Montilivi di Girona. Sarà il 4° derby catalano fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo.

DOVE VEDERE GIRONA-BARCELLONA IN TV E STREAMING

Il derby catalano Girona-Barcellona sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi.

PROBABILI FORMAZIONI GIRONA-BARCELLONA

Eusebio Sacristán dovrebbe schierare la squadra con il 3-4-2-1. Saranno ben 5 i giocatori assenti per infortunio: i terzini sinistri Aday, Mojica e Planas, il trequartista Borja Garcia e l'ala inglese Patrick Roberts. Davanti al portiere Bono, la linea difensiva sarà composta da Alcalà, Bernardo e Juanpe. A centrocampo saranno Pedro Porro e Valery i due esterni, con Pere Pons e Douglas Luiz intermedi. In attacco, dietro il centravanti Stuani, agiranno Portu e Alex Granell.

Tre le assenze per Valverde, che non avrà a disposizione per il derby Dembelé in attacco, Rafinha e Umtiti. Resta in dubbio anche Samper, sulla via del recupero. In difesa sulla destra Semedo dovrebbe spuntarla su Sergi Roberto, così come a centrocampo Vidal su Arthur. Sempre in mediana si rivedrà dal 1' Busquets, tenuto a riposo in Copa del Rey. Discorso simile per Lionel Messi, che comporrà il tridente offensivo con Luis Suarez e Coutinho.

GIRONA (3-4-2-1): Bono; Alcalà, Bernardo, Juanpe; Pedro Porro, Pere Pons, Douglas Luiz, Valery; Portu, Alex Granell; Stuani.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, L. Suarez, Coutinho.