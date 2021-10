Dopo aver lasciato l'Al Hilal, l'attaccante italiano è pronto a firmare nuovamente per la compagine canadese della Major League Soccer.

Le sue comparsate allo stadio negli ultimi mesi non erano solo dovute al periodo che spesso trascorre a Toronto. Sebastian Giovinco, infatti, sembra in procinto di tornare all'FC, lasciato nel 2019 per approdare all'Al Hilal, nel campionato dell'Arabia Saudita.

La Formica Atomica dovrebbe così ricomporre con Jozy Altidore la magica coppia che aveva consegnato al club canadese il titolo della MLS nel 2017. In tale annata, infatti, Giovinco aveva vissuto una stagione da urlo, alla pari dell'amico statunitense.

16 goal per Giovinco, 15 per Altidore, al top anche quanto riguarda gli assist. Una coppia che i tifosi del Toronto sperano possa riportare il club a vincere il titolo, il secondo della storia biancorossa, in futuro. L'attuale annata, infatti, finirà il 7 novembre.

Una stagione decisamente complicata per il Toronto FC, visto il penultimo posto della Eastern Conference e l'impossibilità di giocare i playoff che le migliori dei due gironi disputeranno dal 19 novembre all'11 dicembre per sollevare al cielo la MLS Cup.

Quattro le annate di Giovinco con il Toronto FC, in cui nelle 142 partite giocate ha messo a segno ben 83 reti. Non solo, visto che l'ex Juventus è stato decisivo anche con 48 assist tra MLS, Champions League nordamericana e torneo canadese, vinto dal 2016 al 2018.