Giovinco apre al Parma: "Mi piacerebbe tornare, l'ho detto a Buffon"

Tra gli svincolati in attesa di collocazione c'è anche Sebastian Giovinco, attualmente senza squadra dopo la chiusura della sua avventura all'Al-Hilal.

L'attaccante cresciuto e lanciato sul grande palcoscenico dalla Juventus ha rilasciato un'intervista a 'Parmatoday', nel corso della quale ha confermato il suo gradimento ad un possibile ritorno al Parma, piazza nella quale ha disputato le stagioni 2010-2011 e 2011-2012.

"L’ho detto a Buffon, mi piacerebbe ancora vestire la maglia del Parma. Anche perché lì ho vissuto un momento molto bello della mia carriera. E lui mi ha caricato molto riguardo all’idea di tornare, so che il mio procuratore ha parlato con il direttore Ribalta, ma non so se rientro nei piani del mister Iachini”.

Per Giovinco, l'eventuale ritorno in terra ducale significherebbe ritrovare proprio Gianluigi Buffon, con il quale ha condiviso lo spogliatoio sia alla Juve che in Nazionale:

"Sono molto legato a Gigi e so che ama il Parma. È un uomo eccezionale e ho un ottimo rapporto con lui. L’ho sentito recentemente ed era carichissimo, ha voglia di portare il Parma in Serie A”.

Il campionato di Serie B non rappresenterebbe affatto una novità per il classe 1987 che in cadetteria ci ha già giocato con la Juve nell'annata 2006-2007:

"La Serie B è un campionato molto lungo, livellato e si decide sempre nelle ultime giornate; la competizione è molto accesa e stimolante".

Dopo aver vestito le maglie di Empoli, Juventus e, appunto, Parma, il calciatore piemontese ha salutato il Belpaese nel 2015 per trasferirsi in Canada ai Toronto e successivamente all'Al-Hilal.