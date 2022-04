Il campionato di Serie B è entrato ufficialmente nel suo rush finale, quello destinato ad emettere i suoi verdetti con vista sulla promozione in Serie A.

A centottanta minuti dalla chiusura del torneo, la classifica rispecchia quello che si sta rivelando uno dei campionati di cadetteria più combattuti e livellati degli ultimi tempi. Le prime sei raccolte in un fazzoletto di quattro punti rappresentano lo specchio fedele di una corsa a tappe destinata a risolversi in piena volata.

Le squadre di B torneranno in campo il prossimo 25 aprile per il terzultimo turno e a guardare tutti dall'alto ci sarà la Cremonese di Fabio Pecchia, fresca di sorpasso ai danni del Lecce. La formazione grigiorossa è una delle realtà più sorprendenti e interessanti di questa stagione 2021/2022.

La nuova capolista - che aveva già assaporato il gusto della vetta nel corso di un torneo all'insegna dei continui ribaltoni - inizia ad intravedere il clamoroso traguardo: i lombardi, infatti, hanno il destino nelle proprie mani e vincendo le ultime tre partite rimaste sulla tabella di marcia, centrerebbero una storica promozione in S erie A.La Cremonese, infatti, non gioca in massima serie dall'annata 1995/1996, a seguito della quale i grigiorossi sono letteralmente sprofondati sino agli inferi della vecchia Serie C2. Poi la graduale risalita, fino al ritorno in B nel 2017.

E cinque anni dopo, ecco qui. A tre passi dall'El Dorado calcistico italiano. Tre passi per coronare un'annata sontuosa nella quale la Cremonese ha avuto anche il merito di lanciare e far crescere una squadra giovane, talentuosa e decisamente futuribile.

Gli uomini copertina? Impossibile non partire da Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 di proprietà dell'Atalanta e dal sicuro avvenire. A centrocampo, invece, stagione da urlo per Nicolò Fagioli e Luca Zanimacchia, entrambi scuola Juventus: 3 goal e 7 assist il primo, 6 centri e 7 assist il secondo.

Non è da meno l'annata di Gianluca Gaetano, prodotto del vivaio del Napoli, e capace di andare 7 volte in goal oltre a fornire 4 assist.

Gioventù, sì, ma anche tanta esperienza: vedere per credere gli 8 goal a testa di Ciofani e Buonaiuto, veterani e specialisti della categoria. Un miscela perfetta che ha condotto la compagine grigiorossa davanti a tutti a poche curve dalla fine. Poi il traguardo, lì ad un passo.