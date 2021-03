Giovanni Galli a Goal: "Diallo da Pallone d'Oro entro 5 anni"

Giovanni Galli, a Goal, punta forte su Amad Diallo del Manchester United: "Ha tutto per candidarsi al Pallone d'Oro entro i prossimi 5 anni".

'All-in' di Giovanni Galli su Amad Diallo. Sulla stellina del Manchester United, selezionata nella NXGN 2021 dei 50 migliori talenti mondiali Under 19, l'ex portiere del Milan in esclusiva a Goal spende parole importanti per il 18 attaccante ivoriano approdato ad Old Trafford a gennaio dall'Atalanta.

Galli, è bene sottolinearlo, ai tempi dell'esperienza da direttore sportivo della Lucchese in Serie C rimase stregato sia da Diallo che dal fratello Hamed Traorè (oggi in forza al Sassuolo), tanto da farli allenare per un periodo di tempo col club toscano.

"Capii subito che entrambi avevano una qualità superiore alla media. Per Diallo, a farlo risaltare sono state la sua tecnica e la sua velocità". Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN "Amad è unico, ma deve rafforzarsi. Allo stesso tempo, però deve assicurarsi di non perdere la velocità, che è una qualità che lo distingue dagli altri".

L'investitura di Galli è per pochi.

"Credo che abbia tutte le qualità per candidarsi al Pallone d'Oro entro i prossimi cinque anni".

L'ex estremo difensore, inoltre, è certo che il 2021/2022 vedrà Diallo ritagliarsi più spazio col Man United.

"È molto giovane e ha già fatto il suo debutto in Europa League solo due mesi dopo essere arrivato in Inghilterra. Penso che il prossimo anno avrà più possibilità di mettersi in luce in prima squadra".

Per la stellina dei Red Devils una pioggia di elogi, seguiti però da un monito ben preciso.