Giovani Promesse - Lautaro Martinez, El Toro alla conquista dell'Inter

Lautaro Martinez non ha fin qui trovato moltissimo spazio in questo inizio di stagione ma ha già segnato goal pesanti, l'ultimo in Inter-Napoli.

Lautaro Martinez ha 'incornato' il Napoli e fa sognare l'Inter. Il giovane attaccante, che fin qui a dire il vero non ha trovato moltissimo spazio in questo inizio di stagione, grazie al goal-vittoria siglato in pieno recupero nel big-match del primo Boxing Day italiano può sognare un 2019 da protagonista.

La scorsa estate l'Inter per portarlo in Italia ha bruciato una foltissima concorrenza tramite il lavoro di Javier Zanetti, attuale vicepresidente nerazzurro sempre molto attento al mercato argentino, e ai buoni uffici dell'altro grande ex Diego Milito che oggi ricopre il ruolo di dirigente al Racing Club de Avellaneda e da cui Lautaro Martinez aveva ereditato il posto al centro dell'attacco.

"Ho parlato con Diego Milito e mi ha spiegato cosa significa l’Inter, ne sono orgoglioso"

Pagato circa 22 milioni di euro più bonus, durante la preparazione Lautaro aveva fatto innamorare i tifosi segnando goal di pregevole fattura (primo fra tutti quello contro l'Atletico Madrid). Spalletti però non ha ancora trovato la formula giusta per fare convivere 'El Toro' con Mauro Icardi, suo connazionale e che da vero capitano ha subito preso sotto la propria ala protettiva il giovane compagno.

Le qualità di Lautaro Martinez, classe 1997, d'altronde non sono mai state in discussione tanto che nonostante la giovanissima età è già entrato nel giro della nazionale maggiore sebbene in Argentina gli attaccanti di livello assoluto non manchino di certo. Anzi.

Qualità che comunque, seppure ancora a sprazzi, Lautaro Martinez sta dimostrando anche in Italia se si pensa come finora l'ex Racing in campionato abbia già segnato 3 goal in 11 presenze, di cui solo tre dal primo minuto, per una media di uno ogni 139'. Niente male considerato che, ad esempio, Icardi in campionato ne ha fin qui segnato uno ogni 135 minuti giocati.

Il ragazzo peraltro, oltre alla indiscutibili doti tecniche, sembra avere anche la testa sulle spalle necessaria per stare a certi livelli come dimostrano le immediate scuse a Spalletti dopo un tweet polemico pubblicato dal padre per lo scarso utilizzo di Lautaro da parte del tecnico nerazzurro.

Come detto Lautaro Martinez non è soltanto un vice-Icardi dato che già in Argentina ha spesso giocato accanto a una prima punta (Lisandro Lopez) o leggermente dietro. Ecco perché vedere più spesso i due attaccanti albiceleste insieme in campo non sembra impossibile. E chissà che il goal decisivo segnato contro il Napoli non possa aiutare El Toro a farsi largo più velocemente e scalare definitivamente le gerarchie di Spalletti.