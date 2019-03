Giovani Promesse: come utilizzare Lorenzo Pellegrini su FIFA 19

Caratteristiche, overall, crescita, punti di forza e skills di Lorenzo Pellegrini su FIFA 19, grazie ai consigli del pro-player Daniele Paolucci.

Giovane, italiano, duttile, alla grande prova in una big dopo essersi messo in mostra col Sassuolo. Cresciuto alla Roma, con la quale ha esordito in Serie A, Lorenzo Pellegrini è diventato giocatore di prospettiva in neroverde, meritandosi la chiamata in giallorosso e nella Nazionale azzurra.

Con il supporto di 'IcePrincipe' Daniele Paolucci, giocatore professionista di FIFA, scopriamo meglio le caratteristiche e il potenziale di Pellegrini all'interno del gioco.

Pellegrini è un giocatore che può agire in diverse zone del campo, sia a sinistra, sia a destra, sia al centro: una dote non comune, essenziale per provare a dire la propria nella modalità più importante e gettonata di FIFA 19, ovvero il FIFA Ultimate Team.

Nel video di presentazione, Paolucci come sfruttare al meglio le caratteristiche e il potenziale di Pellegrini all'interno del gioco.

La carta Inform di Pellegrini non è certo adatta a tutte le tasche, specialmente se si inizia FUT. Andando avanti nel gioco però i 19.000 crediti di base con cui si può acquistare il centrocampista della Roma potrebbero essere un'ottimo investimento per chi cerca una carta in grado di cambiare spesso, e trovarsi a suo agio praticamente in ogni zona del campo FUT.

Il ruolo principale di Pellegrini è quello di centrocampista centrale, con un 82 di overall generale. Spostandolo sulla corsia esterna di centrocampo, come ala o come mediano, al massimo la sua valutazione scende a 80. SI pu persino utilizzare come seconda punta, visto un 78 non proprio da buttare, considerando che si tratta di un interno per la metà campo.

Pellegrini è però soprattutto un investimento su cui puntare nella modalità carriera di FIFA 19, visto che il suo 78, ovvero la carta principale senza considera l'82 IF, può salire fino a 87: un centrocampista alla pari con i più forti dell'intero gioco, certamente abituati a giocare a grandi livelli da tantissimi anni.

La carta inform di Pellegrini conta di 82 in dribbling e passaggio, nonchè di 79 in velocità. 75 di overall per fisico e difesa, mentre il 72 è stato scelto per il tiro. Considerato che quest'ultimo è il valore più basso tra i sei principali, si può vedere quanto il giocatore sia equlibrato e decisamente da abere nel proprio roster di FIFA 19.

Se utilizzare spesso la carriera di FIFA 19, Pellegrini deve essere assolutamente vostro. Se riuscite a prenderlo in versione IF nell'Ultimate Team, ancora meglio: un giocatore duttile e con un minimo valore overall dei sei base, di ben 72. Da avere, punto.