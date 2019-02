Giovani Promesse: come utilizzare Gianluigi Donnarumma su FIFA 19

Overall, crescita e come utilizzare al meglio Gigio Donnarumma su FIFA 19, grazie ai consigli del pro-player IcePrinsipe.

Il Milan subisce spesso goal, ma senza Gigio Donnarumma tra i pali le cose sarebbero decisamente più complicate. Perchè ok i goal imparabili, ma per il resto il portiere rossonero è una vera saracinesca. E su FIFA 19 la sua fama reale si rispecchia in quella virtuale.

Scopriamo dunque come utilizzare al meglio Donnaruma su FIFA 19, soprattutto nella modalità Ultimate Team, grazie ai consigli del pro-player di FIFA 19 IcePrinsipe.

Donnarumma è senza dubbio uno dei portieri più forti di FIFA 19, con uno spettacolare 87 di overall generale nella carta SIF: tuffo e riflessi la fanno da padrone. Insomma, se l'avete in squadra potete dormire sonni FUT a dir poco tranquilli.

E' soprattutto il 91 di tuffo a permettere a Donnarumma di compiere parate veramente complicate, specialmente su tiro dalla distanza. Con l'85 di presa il giovane portiere del Milan non rischia respinte maldestre rimettendo la palla in mezzo all'area. Il 90 di riflessi è fondamentale, così come l'84 da lontano, essenziale a non prendere goal da lontano.

Questa particolare carta di Donnarumma non è certo accessibile per tutte le tasche, tanto che per averlo servirà spendere una media di 40.000 crediti, ma se siete fortunati e beccate la giusta giornata, riuscirete ad averlo anche per la metà nel calciomercato di FIFA Ultimate Team.

Nel FUT può essere una risorsa, nella modalità carriera Donnarumma è una necessità. Appena 19enne, il suo 82 della carta base può salire in maniera grandiosa se presente nella propria rosa: l'overall potenziale è di 93, che tradotto significa avere tra i pali un portiere leggendario.

Donnarumma non è top coi piedi, come ovvio, è ha una sola stella skill, ma ben tre con il piede debole. se volete sfruttare al meglio le sue capacità dovrete sicuramente puntare di lui nella modalità carriera, ma anche nel FIFA Ultimate Team sarà comunque tra i migliori venticinque portieri dell'intero titolo di EA Sports.