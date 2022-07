Giovani, investimenti e progetto tecnico: l'Arsenal vuole tornare al top

Arteta sta costruendo una squadra competitiva, per riportare finalmente ai vertici della Premier League una squadra che ha smarrito la sua grandezza.

Prima di iniziare a leggere questo pezzo, nominate nella vostra testa le prime tre big del calcio inglese che vi vengono in mente. Alzino la mano quanti hanno incluso l'Arsenal in questa top three.

Da qualche anno i Gunners vivono una forte crisi di identità, che combinata all'exploit di alcune nuove realtà come Manchester City e Chelsea, hanno contribuito a declassarli nelle gerarchi della Premier League.

A mancare non sono tanto i trofei, quanto una visione prospettica e la capacità di mantenersi ad alti livelli per un periodo di tempo prolungato. Le vittorie di FA Cup e Community Shield negli anni tra il 2014 e il 2020 non hanno restituito alla squadra del Nord di Londra quel lignaggio conquistato faticosamente nel corso degli anni.

Sono lontani i tempi di Arsene Wenger, quando l'Arsenal dominava la Premier e sfiorava per la prima e unica volta nella sua storia la possibilità di vincere la Champions League.

Anzi, dall'addio dell'alsaziano in poi non c'è stata pace tra le fila dell'arsenale della casa reale inglese. Unai Emery, prescelto come suo sostituto, non è riuscito a farsi interprete di un calcio che coniugasse risultati, bel gioco e investimenti sui giovani.

E proprio con i Gunners, lo spagnolo ha rimediato l'unica sconfitta in finale di Europa League sulle cinque conquistate in carriera.

Da uno spagnolo all'altro, l'Arsenal ha poi provato ad affidarsi a Mikel Arteta. Una soluzione interna che ha portato sì due trofei, ma ancora non ha convinto pienamente per quanto riguarda l'interpretazione del gioco del calcio che si insegue ai Gunners.

Magari i problemi si fossero limitati solo alla sfera tecnica. Nel corso degli anni l'Arsenal ha sbagliato quasi tutti gli investimenti fatti, continuando a inseguire la filosofia di una squadra giovane. Ma gli innesti non si sono rivelati all'altezza delle aspettative e degli assegni sganciati per portarli all'Emirates.

Quest'estate però si nota una parziale inversione di tendenza. I Gunners stanno spendendo molto, ma stavolta per dei calciatori già affermati. L'esempio è Gabriel Jesus, strappato al Manchester City. Un innesto che rilancia le ambizioni del club e che unito a quelli di Fabio Vieira e al ritorno di William Saliba rappresentano tre rinforzi niente male per Arteta.

Sta ora al tecnico spagnolo far sì che i volti nuovi creino con Odegaard, Martinelli, Saka e Smith Rowe i presupposti per una squadra capace di cambiare lo status quo.

Un indizio di quello che potrebbe - condizionale obbligatorio - essere la stagione 2022/2023 è arrivato dagli USA, con un 4-0 netto rifilato al Chelsea in amichevole.

Per carità, calcio di luglio, ma qualcosa lascia presagire che questa possa essere l'annata del riscatto dopo anni in cui una qualificazione all'Europa League è il massimo al quale si è potuto ambire.

Per diventare "invincibili" come nei primi anni Duemila ce ne vorrà, ma per la prima volta dalla separazione con Wenger la strada sembra segnata.